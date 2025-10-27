Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) оголосило на платформі Prozorro відкритий конкурс на відбір управителя корпоративних прав і майна цегельного заводу ТОВ «Керамбуд» у Львівській області. Про це повідомила пресслужба відомства 27 жовтня.

Деталі

До складу активу входять:

100% корпоративних прав;

три земельні ділянки загальною площею понад 10 га;

три нежитлові будівлі площею від 235 до 21 261 м²;

десять транспортних засобів;

виробничі потужності.

Завод, який належав родичам екснардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака, є одним із провідних виробників цегли в західній Україні. Він оснащений сучасним німецьким обладнанням, що забезпечує автоматизацію виробництва та випуск до 4 млн цеглин високої якості щомісяця.

АРМА запрошує до участі в конкурсі компанії, які відповідають установленим вимогам. Актив може привернути увагу виробників будівельних матеріалів, іноземних інвесторів і компаній, що прагнуть розширити присутність на українському ринку.

Заявки приймаються до 18:00 31 жовтня 2025 року.

Контекст

Під час перевірки арештованого підприємства ТОВ «Бетонбуд», що належало Медведчуку та Козаку, співробітники АРМА виявили факти його незаконного використання, а також використання спецтехніки, яка також перебувала під арештом.

У квітні 2022 року ДБР завершило розслідування щодо Віктора Медведчука, підозрюваного у державній зраді. У вересні 2022 року його разом із 55 росіянами обміняли на 215 українських полонених, зокрема бійців полку «Азов».

Перед початком війни Forbes оцінював статки Медведчука у $620 млн, з яких $190 млн становила вартість його особистого транспорту, зокрема 92-метрової яхти Royal Romance, побудованої у 2015 році. Її початкова ціна сягала $200 млн, але після санкцій 2021 року вона знизилася вдвічі. Яхта була зареєстрована на офшорну компанію на Маршаллових островах.