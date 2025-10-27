Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) оголосило на платформі Prozorro відкритий конкурс на відбір управителя корпоративних прав і майна цегельного заводу ТОВ «Керамбуд» у Львівській області. Про це повідомила пресслужба відомства 27 жовтня.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
До складу активу входять:
- 100% корпоративних прав;
- три земельні ділянки загальною площею понад 10 га;
- три нежитлові будівлі площею від 235 до 21 261 м²;
- десять транспортних засобів;
- виробничі потужності.
Завод, який належав родичам екснардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака, є одним із провідних виробників цегли в західній Україні. Він оснащений сучасним німецьким обладнанням, що забезпечує автоматизацію виробництва та випуск до 4 млн цеглин високої якості щомісяця.
- АРМА запрошує до участі в конкурсі компанії, які відповідають установленим вимогам. Актив може привернути увагу виробників будівельних матеріалів, іноземних інвесторів і компаній, що прагнуть розширити присутність на українському ринку.
- Заявки приймаються до 18:00 31 жовтня 2025 року.
Контекст
Під час перевірки арештованого підприємства ТОВ «Бетонбуд», що належало Медведчуку та Козаку, співробітники АРМА виявили факти його незаконного використання, а також використання спецтехніки, яка також перебувала під арештом.
У квітні 2022 року ДБР завершило розслідування щодо Віктора Медведчука, підозрюваного у державній зраді. У вересні 2022 року його разом із 55 росіянами обміняли на 215 українських полонених, зокрема бійців полку «Азов».
Перед початком війни Forbes оцінював статки Медведчука у $620 млн, з яких $190 млн становила вартість його особистого транспорту, зокрема 92-метрової яхти Royal Romance, побудованої у 2015 році. Її початкова ціна сягала $200 млн, але після санкцій 2021 року вона знизилася вдвічі. Яхта була зареєстрована на офшорну компанію на Маршаллових островах.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.