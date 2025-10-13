Агентство з розшуку та менеджменту активів припинило конкурсну процедури з пошуку управителя для арештованого торговельно-розважального центру «Гулівер» у системі Prozorro. Про це йдеться у повідомленні АРМА від 13 жовтня. Державний Ощадбанк привітав рішення агентства.
Деталі
- Згідно з останніми судовими рішеннями, частка у власності ТРЦ «Гулівер» належить державним банкам-кредиторам. Раніше актив вважався пов’язаним із колишнім президентом Віктором Януковичем та його оточенням, через що і був переданий в управління нацагенства.
- «АРМА діє виключно в межах закону та судових рішень, не втручаючись у спори щодо власності. Наше завдання – забезпечувати прозорість і законність процедур управління арештованими активами», – повідомили в агентстві.
- Ощадбанк своєю чергою заявив, що комплекс перебуває в сумлінному та професійному управлінні команди державних банків. Крім того, банк заявив, що уже найняли «професійну команду, яка здійснює управління комплексом, поки він перебуває у власності консорціуму державних банків».
Контекст
26 липня Ощадбанк та Укрексімбанк заявили, що отримали право власності на ТРЦ Gulliver через борги його власника. Актив стягнули через заборгованість у $675 млн, пов’язану з обслуговуванням кредиту та арештом у рамках кримінальних проваджень.
Віктор Поліщук, якого вважають власником комплексу, надавав особисту поруку за кредит, повідомили Forbes джерела з Ощадбанку та НБУ. У 2020 році він вів переговори про реструктуризацію боргу, зазначив менеджер одного з держбанків на умовах анонімності. Офіційно власником ТРЦ була компанія «Три О» В’ячеслава Ігнатенка. Поліщук, відомий як власник мережі «Ельдорадо» та збанкрутілого у 2016 році банку «Михайлівський», перебуває під санкціями РНБО з 2025 року.
ТРЦ Gulliver арештували у квітні 2024 року через несплату податків на 145,8 млн грн, а в червні передали в управління АРМА. Агентство двічі намагалося знайти управителя для комплексу.
У разі стягнення ТРЦ банки планують його продати, повідомили джерела в Укрексімбанку. Власник Gulliver оскаржує передачу комплексу держбанкам.
