Український удар дронами по газопереробному заводу в російській Оренбурзькій області змусив Казахстан зменшити видобуток на своєму одному з найбільших нафто-газоконденсатних родовищ – Карачаганаку – на 25–30%. Про це пише Reuters із посиланням на джерела в енергетичній галузі.

Деталі

Після атаки Оренбурзький газопереробний завод, який належить «Газпрому», був змушений тимчасово припинити прийом газу з Казахстану. Через це видобуток на Карачаганаку впав із 35000–35 500 до 25000–28000 метричних тонн на добу, або приблизно до 196 500 барелів на день, пише видання.

Міністерство енергетики Казахстану підтвердило, що підприємство призупинило роботу через атаку. Уряд не уточнив, коли обсяги постачання можуть повернутися до звичного рівня.

Україна взяла на себе відповідальність за удар по газопереробному заводу в Оренбурзькій області – приблизно за 1700 км від українського кордону – а також за атаку на нафтопереробний завод у Самарській області, зазначає Reuters.

Родовища Карачаганак забезпечують близько 263 000 барелів нафти на добу. Нафта з нього експортується через трубопровід Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) до російського Чорноморського термінала, а також системою «Дружба» до Німеччини.

Оператором Карачаганаку є міжнародний консорціум, до якого входять Chevron (18%), Shell (29,25%), Eni (29,25%), «Лукойл» (13,5%) і казахстанська KazMunayGaz (10%).

У 2024 році Казахстан домовився з акціонерами про будівництво нового газопереробного заводу потужністю до 4 млрд кубометрів на рік. Запуск об’єкта планувався на 2028 рік, однак проєкт призупинено, і влада шукає нових інвесторів.

У вересні 2025 року, за даними джерел Reuters, видобуток нафти та газового конденсату на Карачаганаку вже знижувався – на 24% у порівнянні з серпнем – через технічне обслуговування на Оренбурзькому заводі.

Контекст

Влітку Україна відновила удари по російських нафтопереробних заводах. Пік атак припав на серпень: було уражено 14 НПЗ із сумарною потужністю 84,7 млн т на рік, що становить близько третини загальних нафтопереробних потужностей Росії.

У вересні кампанія продовжилася, але масштаб цілей зріс: за місяць під удари потрапили знову 14 заводів із загальною потужністю приблизно 121,6 млн т на рік.

Більше про уражені російські НПЗ та наслідки атак читайте у матеріалі Forbes.