Український удар дронами по газопереробному заводу в російській Оренбурзькій області змусив Казахстан зменшити видобуток на своєму одному з найбільших нафто-газоконденсатних родовищ – Карачаганаку – на 25–30%. Про це пише Reuters із посиланням на джерела в енергетичній галузі.
Деталі
- Після атаки Оренбурзький газопереробний завод, який належить «Газпрому», був змушений тимчасово припинити прийом газу з Казахстану. Через це видобуток на Карачаганаку впав із 35000–35 500 до 25000–28000 метричних тонн на добу, або приблизно до 196 500 барелів на день, пише видання.
- Міністерство енергетики Казахстану підтвердило, що підприємство призупинило роботу через атаку. Уряд не уточнив, коли обсяги постачання можуть повернутися до звичного рівня.
- Україна взяла на себе відповідальність за удар по газопереробному заводу в Оренбурзькій області – приблизно за 1700 км від українського кордону – а також за атаку на нафтопереробний завод у Самарській області, зазначає Reuters.
- Родовища Карачаганак забезпечують близько 263 000 барелів нафти на добу. Нафта з нього експортується через трубопровід Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) до російського Чорноморського термінала, а також системою «Дружба» до Німеччини.
- Оператором Карачаганаку є міжнародний консорціум, до якого входять Chevron (18%), Shell (29,25%), Eni (29,25%), «Лукойл» (13,5%) і казахстанська KazMunayGaz (10%).
- У 2024 році Казахстан домовився з акціонерами про будівництво нового газопереробного заводу потужністю до 4 млрд кубометрів на рік. Запуск об’єкта планувався на 2028 рік, однак проєкт призупинено, і влада шукає нових інвесторів.
- У вересні 2025 року, за даними джерел Reuters, видобуток нафти та газового конденсату на Карачаганаку вже знижувався – на 24% у порівнянні з серпнем – через технічне обслуговування на Оренбурзькому заводі.
Контекст
Влітку Україна відновила удари по російських нафтопереробних заводах. Пік атак припав на серпень: було уражено 14 НПЗ із сумарною потужністю 84,7 млн т на рік, що становить близько третини загальних нафтопереробних потужностей Росії.
У вересні кампанія продовжилася, але масштаб цілей зріс: за місяць під удари потрапили знову 14 заводів із загальною потужністю приблизно 121,6 млн т на рік.
Більше про уражені російські НПЗ та наслідки атак читайте у матеріалі Forbes.
