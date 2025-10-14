Удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) впливатимуть на обсяги переробки нафти в Росії щонайменше до середини 2026 року. Про це йдеться у щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (IEA), повідомляє Bloomberg.

Деталі

За даними агентства, з початку серпня Україна здійснила щонайменше 28 ударів по ключових російських НПЗ, трубопроводах і терміналах. Через це в кількох регіонах РФ, зокрема в окупованому Криму, спостерігається дефіцит пального.

Кремль був змушений запровадити обмеження на експорт палива до кінця року.

IEA оцінює, що внаслідок атак російські потужності з переробки нафти скоротилися приблизно на 500 000 барелів на добу.

У вересні доходи РФ від експорту нафти впали до тримісячного мінімуму – $13,4 млрд, попри збільшення експорту сирої нафти до 5,1 млн барелів на день, найвищого рівня з травня 2023 року.

«Раніше ми очікували нормалізації роботи НПЗ наприкінці року, однак тепер прогнозуємо повільніше відновлення», – зазначили в IEA. За оцінками агентства, до червня 2026-го обсяги переробки в Росії залишатимуться на рівні менше 5 млн барелів на добу з поступовим відновленням пізніше.

Попри офіційні заяви Москви про «стабілізацію ситуації», уряд РФ засекретив більшість енергетичної статистики, що ускладнює оцінку реальних масштабів пошкоджень.

Аналітики IEA попереджають, що зниження доходів від експорту нафти та нафтопродуктів може посилити тиск на російський бюджет, який уже страждає від високих військових витрат у четвертому році війни проти України.

Контекст

Влітку Україна відновила удари по російських нафтопереробних заводах. Пік атак припав на серпень: було уражено 14 НПЗ із сумарною потужністю 84,7 млн т на рік, що становить близько третини загальних нафтопереробних потужностей Росії.

У вересні кампанія продовжилася, але масштаб цілей зріс: за місяць під удари потрапили знову 14 заводів із загальною потужністю приблизно 121,6 млн т на рік.

Більше про уражені російські НПЗ та наслідки атак читайте у матеріалі Forbes.