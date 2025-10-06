Найбільший на північному заході Росії Кірішський НПЗ зупинив одну зі своїх головних установок первинної переробки нафти після атаки українських безпілотників 4 жовтня. Про це пише Reuters із посиланням на два джерела у галузі.
Деталі
- CDU-6 є найпродуктивнішою установкою підприємства: її потужність становить 8 млн т нафти на рік (160 000 барелів на добу), що відповідає приблизно 40% загальної переробної здатності заводу.
- На відновлення роботи установки, за словами співрозмовників агентства, може знадобитися близько місяця.
- Крім того, завод паралельно відновлює іншу установку, пошкоджену під час попередньої атаки у вересні. Підприємство планує працювати на 70% потужності, залучивши інші установки понад їхні номінальні можливості.
- Скорочення випуску нафтопродуктів може поглибити дефіцит деяких нафтопродуктів, який вже відчувається на російському ринку.
Контекст
У 2024 році Кірішський НПЗ, який належить «Сургутнефтегазу», переробив 17,5 млн т нафти – 6,6% від загального обсягу переробки в Росії.
У 2024 році завод виробив 2 млн т бензину, понад 7,1 млн т дизеля, 6,1 млн т мазуту та 600 000 т бітуму.
Українські дрони вдарили по згаданому НПЗ у ніч на 4 жовтня. Губернатор Ленінградської області заявляв про загоряння після атаки БПЛА. Про атаку на НПЗ писали телеграм-канали, посилаючись на відео та фото з місця удару дронів.
Перед цим, 3 жовтня, українські дрони атакували НПЗ в Орську, що знаходиться за 1500 км від кордону України.
З початку 2024 року ЗСУ сконцентрувалася на ударах по обʼєктах паливно-енергетичного комплексу Росії. Українські дрони атакували російські НПЗ і нафтобази щонайменше 30 разів. Під ударами опинилися майже всі великі заводи в європейській частині РФ.
Після весняної перерви Україна відновила атаки на російські нафтопереробні заводи. Зокрема, у серпні було атаковано вісім НПЗ. Які саме заводи було уражено та наскільки це відчутно для Росії, читайте тут.
