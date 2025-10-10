За серпень-вересень Україна щонайменше 28 разів уразила російські НПЗ. Втрати РФ від атак обчислюються мільйонами доларів , а паливо стає складніше купити у роздріб. СБУ попереджає: якщо РФ не припинить війну, ударів ставатиме більше. Які російські паливні заводи уражені та які наслідки від цих атак?

«Україна досягає значних речей, і наші далекобійні санкції це демонструють, – заявив президент Володимир Зеленський у відеозвернені 8 жовтня. – Дефіцит пального в РФ йде до показника у 20%. Вони вже використовують резерви дизелю, які берегли на чорний день».

Влітку Україна відновила атаки на російські нафтопереробні заводи (НПЗ). Пік припав на серпень, коли було уражено 14 НПЗ потужністю 84,7 млн тонн на рік, або третину нафтопереробних потужностей РФ.