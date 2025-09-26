Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка зобов’язує автосалони надавати покупцям нових легкових автомобілів інформацію про витрати пального та викиди СО₂, виконуючи вимоги Директиви 1999/94/ЄС. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- В автосалонах і пунктах продажу нових авто обов’язково мають бути: етикетки біля транспортних засобів із офіційними даними; плакати або електронні дисплеї з технічними характеристиками усіх моделей; промоційні матеріали із тими ж даними; доступ до електронного довідника моделей з показниками витрат та викидів.
- Міністерство розвитку громад і територій відповідатиме за електронний довідник – щорічно оновлюваний, розміщений на сайті міністерства.
- Нові правила набудуть чинності через 9 місяців після офіційного опублікування постанови, щоб дати час адаптувати інструменти продажу й підготувати електронні системи.
- «Ми запроваджуємо європейські стандарти інформування покупців авто. Це – захист прав споживача, підтримка чесної конкуренції та крок до зменшення впливу транспорту на клімат. Українці зможуть обирати авто усвідомлено, а бізнес отримає зрозумілі правила, які вже діють у ЄС», – зауважив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.
- Категорія
- Компанії
- Дата
-
Контекст
Україна гармонізує своє законодавство з ЄС відповідно до Угоди про асоціацію.
У Європі вже кілька років використовують як паперові етикетки на автомобілях, так і електронні дисплеї в автосалонах. У червні 2025 року Єврокомісія опублікувала оцінку Директиви з метою цифровізації та кращої інтеграції інформаційних інструментів, а також планує її перегляд у 2026 році.
ЄС запровадив її понад 20 років тому, щоб дати людям зрозумілу інформацію про економічність авто та його вплив на довкілля.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.