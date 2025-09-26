Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка зобов’язує автосалони надавати покупцям нових легкових автомобілів інформацію про витрати пального та викиди СО₂, виконуючи вимоги Директиви 1999/94/ЄС. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки .

Деталі

В автосалонах і пунктах продажу нових авто обов’язково мають бути: етикетки біля транспортних засобів із офіційними даними; плакати або електронні дисплеї з технічними характеристиками усіх моделей; промоційні матеріали із тими ж даними; доступ до електронного довідника моделей з показниками витрат та викидів.

Міністерство розвитку громад і територій відповідатиме за електронний довідник – щорічно оновлюваний, розміщений на сайті міністерства.

Нові правила набудуть чинності через 9 місяців після офіційного опублікування постанови, щоб дати час адаптувати інструменти продажу й підготувати електронні системи.

«Ми запроваджуємо європейські стандарти інформування покупців авто. Це – захист прав споживача, підтримка чесної конкуренції та крок до зменшення впливу транспорту на клімат. Українці зможуть обирати авто усвідомлено, а бізнес отримає зрозумілі правила, які вже діють у ЄС», – зауважив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Контекст

Україна гармонізує своє законодавство з ЄС відповідно до Угоди про асоціацію.

У Європі вже кілька років використовують як паперові етикетки на автомобілях, так і електронні дисплеї в автосалонах. У червні 2025 року Єврокомісія опублікувала оцінку Директиви з метою цифровізації та кращої інтеграції інформаційних інструментів, а також планує її перегляд у 2026 році.

ЄС запровадив її понад 20 років тому, щоб дати людям зрозумілу інформацію про економічність авто та його вплив на довкілля.