Китайські бренди вперше обігнали Audi та Renault за продажами в Європі. За рік показник зріс у 2,2 раза

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

MG Motors Cyberster на автосалоні у Женеві, Швейцарія, лютий 2024 року. /Getty Images

MG Motors Cyberster на автосалоні у Женеві, Швейцарія, лютий 2024 року. Фото Getty Images

Китайські автовиробники вперше випередили Audi та Renault за обсягом продажів у Європі. Про це йдеться у повідомленні дослідницької компанії JATO Dynamics від 23 вересня. Зазначається, що в серпні китайські бренди реалізували понад 43 500 автомобілів, що на 121% більше, ніж у серпні 2024 року.

  • Для порівняння, Audi продала 41 300 автомобілів, а Renault – 37 800. Частка китайських марок на європейському ринку досягла рекордного показника в 5,5%. Основну частину продажів – 84% – забезпечують п’ять брендів: MG, BYD, Jaecoo, Omoda та Leapmotor.
  • Деякі китайські компанії вже обганяють відомих конкурентів: MG випередила Tesla та Fiat за кількістю проданих нових автомобілів, а BYD обійшла Suzuki та Jeep.
  • «Європейські покупці позитивно сприймають розширений і конкурентоспроможний асортимент китайських автомобільних брендів. Схоже, ці компанії подолали бар’єри впізнаваності та упередження, з якими стикалися раніше», – зазначається в пресрелізі.
  • Найпопулярнішою моделлю в серпні став Volkswagen T-Roc із 14 700 проданих одиниць.
  • Tesla Model Y, попри скорочення реєстрацій на 38% у серпні, залишається лідером серед електромобілів.

Контекст 

Китайський автовиробник BYD обійшов Tesla за обсягом глобальних продажів, зміцнюючи свої позиції лідера на ринку електромобілів. У січні 2025 року BYD реалізувала понад 318 000 електричних та гібридних автомобілів, що на 161% більше порівняно з попереднім роком, і зайняла близько 15% китайського авторинку – найбільшого у світі.

У травні BYD вперше випередила Tesla за продажами електромобілів у Європі, обійшовши американського конкурента, який тривалий час домінував у сегменті електрокарів на європейському ринку.

