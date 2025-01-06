Байден заборонив буріння нових нафтових свердловин у прибережних водах США

Президент Джо Байден ухвалив рішення про безстрокову заборону на буріння нафтових свердловин на понад 2,5 млн кв км території прибережних вод США в Атлантичному, Тихому океанах та східній частині Мексиканської затоки. Про це йдеться у президентських меморандумах, передає Bloomberg 6 січня. Байден заявив, що буріння є «непотрібним» і «не варте ризиків».

Деталі

Цей крок спрямований на захист прибережних вод і громад від ризиків видобутку викопного палива та можливих нафтових розливів. Водночас у центральній та західній частинах Мексиканської затоки, де видобувається 14% національної нафти й газу, можливість нових ліцензій на розробки залишається.

Рішення Байдена зміцнює його репутацію захисника клімату та підтримує ініціативи щодо збереження природи та переходу на екологічно чисту енергію, зазначило видання. На відміну від багатьох попередніх дій, це має довготривалі наслідки, ускладнюючи спроби Дональда Трампа розширити видобуток нафти та газу після його повернення до влади.

Заборона базується на федеральному законі, що дозволяє президентам США обмежувати нафтові розробки без необхідності скасування таких рішень. Цей механізм використовували президенти обох партій для збереження коралових рифів і морських екосистем.

Екологи вважають це рішення «епічною перемогою для океанів» та захистом прибережних спільнот. Проте нафтові компанії критикують його, вказуючи, що воно підриває енергетичну незалежність США на тлі зростаючого попиту на електроенергію.

Дональд Трамп міг би спробувати скасувати це рішення, як це робив із рішеннями Барака Обами, але суди вже блокували його подібні ініціативи. Заборона не стосується чинних ліцензій і залишає можливість для змін політики щодо ліцензування в центральній та західній частинах Мексиканської затоки.

Контекст

Політики від обох партій, республіканців і демократів, що представляють прибережні штати, підтримують ідею збереження частини цих вод без видобутку нафти, зокрема поблизу Флориди та узбережжя США. Техногенна катастрофа 2010 року на платформі Deepwater Horizon, що призвела до загибелі 10 осіб і розливу мільйонів барелів нафти, ще раз підкреслила серйозні ризики нафтовидобутку в морях, особливо для прибережних громад, чия економіка залежить від туризму, пише Bloomberg.

У своїй передвиборчій кампанії Дональд Трамп виділив енергетичну політику як один із головних пріоритетів, заявивши про намір спростити регулювання та заохочувати американських нафтовиробників до збільшення видобутку.

Основною метою цієї ініціативи є зниження цін на пальне для споживачів США. Проте таке зменшення вартості нафти може вплинути не лише на внутрішній ринок, а й на глобальну нафтову індустрію. Детальніше про перспективи та ризики цієї політики читайте в матеріалі Forbes.