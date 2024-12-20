Трамп погрожує ЄС митами, якщо блок не купуватиме більше нафти та газу у США

США є найбільшим у світі виробником сирої нафти та найбільшим експортером СПГ.

Обраний президент США Дональд Трамп попередив ЄС, що блок має взяти на себе зобовʼязання закуповувати великі обсяги американської нафти і газу, інакше йому доведеться зіткнутися з митами, пише Financial Times 20 грудня. Це його перший випад проти Брюсселя після перемоги на виборах.

Ключові факти

«Я сказав Європейському Союзу, що вони мають компенсувати свій величезний дефіцит зі Сполученими Штатами шляхом великомасштабної закупівлі нашої нафти та газу. В іншому випадку це будуть тарифи скрізь!» – написав Трамп на своїй платформі Truth Social.

Загроза Трампа послідувала за зробленими Брюсселем пропозиціями про те, що держави-члени могли б закуповувати більше американського СПГ, який став рятувальним колом для блоку після того, як Росія скоротила постачання викопного палива після повномасштабного вторгнення в Україну.

Чиновники ЄС також розпочали роботу над можливими торговими санкціями, якщо Трамп вирішить запровадити мита, але столиці прагнуть уникнути наростаючого економічного конфлікту з Білим домом, враховуючи інші сфери залежності від США, такі як оборона.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в листопаді, що ЄС розгляне можливість закупівлі більшої кількості газу в США.

«Ми, як і раніше, отримуємо багато СПГ із Росії, і чому б не замінити його американським КПГ, який для нас дешевше і знижує наші ціни на енергоносії», – казала вона журналістам.

Один із чиновників ЄС заявив, що погрози Трампа є дивними з огляду на те, що Урсула фон дер Ляєн натякала на можливість зробити саме це.

Аналітики у сфері енергетики заявили, що США необхідно буде розширити виробництво СПГ, щоб постачати більше газу до ЄС.

Контекст

США вже є найбільшим постачальником СПГ та нафти в ЄС. У першій половині 2024 року США забезпечили близько 48% імпорту СПГ до ЄС порівняно з 16% із Росії. За даними Євростату, у третьому кварталі на частку США припало 15% імпорту нафти в ЄС.

Трамп пригрозив митами країнам від Китаю до Канади і особливо зосередився на країнах, які мають торговий дефіцит зі США. За даними Управління торгового представника США, дефіцит торгівлі товарами та послугами США з ЄС у 2022 році становив $131,3 млрд.

Трамп має багато претензій до ЄС, і він критикував Європу за недостатні витрати на оборону і за дефіцит у торгівлі між США і ЄС.

Минулого місяця президент Європейського центрального банку Крістіна Лагард закликала політичних лідерів Європи співпрацювати з ним з питань мит та купувати більше товарів, вироблених у США.

ЄС відчайдушно намагається уникнути торгової війни з Трампом і провів останній місяць, намагаючись придумати можливі способи уникнути мит за рахунок збільшення закупівель американських товарів, таких як скраплений природний газ або сільськогосподарська продукція.