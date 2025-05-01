Бізнес у квітні погіршив оцінки своєї діяльності через послаблення гривні до євро та дефіцит кадрів – НБУ

Український бізнес дещо знизив оцінки своєї економічної активності у квітні, наблизившись до нейтрального рівня, йдеться у повідомленні НБУ. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) склав 49,4, порівняно з 51,8 у березні 2025 року та 52,3 у квітні 2024 року.

Деталі

Основними причинами стали невизначеність щодо війни, зростання витрат на сировину й оплату праці, прискорення інфляції, послаблення гривні до євро, несприятливі погодні умови та брак кваліфікованих кадрів.

Позитивними факторами залишалися стабільний споживчий попит, міжнародна фінансова допомога та краща, ніж очікувалося, ситуація в енергосекторі.

Промислові підприємства зберегли найвищий рівень оптимізму завдяки сталому попиту, нарощенню виробництва та вдосконаленню логістики: секторальний індекс знизився до 51,8 (з 53,1 у березні 2025 року, 51,7 у квітні 2024 року).

Вони прогнозують зростання обсягів виробництва й нових замовлень, зокрема експортних, але очікують скорочення запасів сировини та матеріалів, а також послаблення незавершеного виробництва. Оцінки щодо залишків готової продукції залишилися песимістичними.

Торговельний сектор зберіг позитивні оцінки завдяки достатній пропозиції товарів і сталому попиту: секторальний індекс склав 51,2 (54,0 у березні 2025 року, 51,8 у квітні 2024 року).

Проте компанії стали менш впевненими в зростанні товарообороту та закупівель, а також песимістичніше оцінили залишки товарів. Очікування щодо зниження торговельної маржі збереглися, хоча темпи сповільнилися.

Будівельні компанії знизили оцінки через погіршення погодних умов: секторальний індекс впав до 47,3 (з 52,9 у березні 2025 року, 53,4 у квітні 2024 року). Очікування щодо зростання обсягів будівництва, нових замовлень і закупівель сировини послабилися.

Будівельники також прогнозують сповільнення закупівлі послуг підрядників через зростання їхньої вартості та обмежену доступність.

Сфера послуг залишилася найобережнішою через безпекові ризики та нестачу кадрів: секторальний індекс знизився до 46,3 (з 48,8 у березні 2025 року, 53,1 у квітні 2024 року). На відміну від березня, компанії очікують зменшення обсягів наданих послуг, замовлень і послуг у процесі виконання.

Підприємства промисловості, торгівлі та послуг зберігають високі очікування щодо зростання закупівельних цін і тарифів на власну продукцію, тоді як будівельники прогнозують їх зниження.

Оцінки зайнятості погіршилися: будівництво планує збільшення штату, торгівля не очікує змін, а промисловість і послуги прогнозують скорочення персоналу.

Контекст

Опитування підприємств проводилося в період з 3 по 23 квітня 2025 року. У ньому взяли участь 528 компаній. Серед респондентів: 43,8% – представники промисловості, 26,5% – сфери послуг, 24,6% – торгівлі, а 5,1% – будівельного сектору. За розміром бізнесу: 28,8% склали великі підприємства, 26,7% – середні, і 44,5% – малі.

Щодо зовнішньоекономічної діяльності: 31,1% опитаних здійснюють як експорт, так і імпорт; 9,8% займаються лише експортом, 17,8% – тільки імпортом, а 41,3% взагалі не провадять зовнішньоекономічних операцій.