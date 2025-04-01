Індекс очікувань ділової активності вперше за 11 місяців перевищив нейтральний рівень. Що посприяло зміні настроїв

Український бізнес позитивно оцінив свою економічну діяльність у березні 2025 року, демонструючи гнучкість і оптимізм попри виклики війни, повідомляє НБУ 1 квітня. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) вперше за 11 місяців перевищив нейтральний рівень (50), досягнувши 51.8 порівняно з 46.9 у лютому та 52.0 у березні 2024 року.

Деталі

Ключовими драйверами зростання стали стійкий споживчий попит, нарощення виробництва, надходження міжнародної фінансової допомоги, стабілізація енергопостачання та сприятливий сезонний фактор. Водночас стримуючими чинниками залишалися посилення обстрілів критичної інфраструктури, інфляційні та курсові очікування та дефіцит кваліфікованих кадрів.

Підприємства торгівлі показали найбільший оптимізм завдяки пожвавленню внутрішнього попиту та достатній пропозиції товарів: секторальний індекс зріс до 54.0 (з 49.2 у лютому та 55.1 у березні 2024-го).

Вони очікують зростання товарообороту й закупівель, зберігаючи позитивні прогнози щодо залишків товарів. Промислові компанії також покращили оцінки завдяки попиту та нарощенню виробництва: індекс піднявся до 53.1 (з 50.2 у лютому та 51.0 рік тому), з очікуваннями зростання замовлень і запасів сировини.

Будівельний сектор суттєво поліпшив прогнози завдяки сезонному пожвавленню: індекс зріс до 52.9 (з 44.7 у лютому та 53.5 у березні 2024-го), з планами нарощувати обсяги робіт і закупівлі.

Сфера послуг, попри пом’якшення очікувань, залишилася найстриманішою через дефіцит кадрів і зростання витрат: індекс склав 48.8 (з 42.2 у лютому та 50.6 рік тому), але з’явилися перші ознаки зростання обсягу послуг.

Бізнес усіх секторів прогнозує уповільнення зростання цін. Оцінки зайнятості покращилися: будівництво планує збільшення штату, промисловість наблизилася до нейтрального рівня, тоді як торгівля та послуги зберігають обережні очікування щодо скорочення персоналу.

Контекст

Опитування підприємств проводили з 05 до 24 березня 2025 року, охопивши 529 компаній. З них 43.1% представляли промисловість, 26.5% – сферу послуг, 25.3% – торгівлю, 5.1% – будівництво. За розміром: 29.7% – великі, 27.4% – середні, 42.9% – малі підприємства.

Щодо зовнішньоекономічної діяльності: 32.3% займаються експортом та імпортом, 9.1% – лише експортом, 17.4% – лише імпортом, а 41.2% не здійснюють таких операцій.