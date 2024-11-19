Болгарія та Румунія вимагають заходів проти імпорту українського меду

Єврокомісія має вжити заходів для обмеження імпорту меду з України, заявив міністр сільського господарства Болгарії Георгій Тахов на засіданні Ради ЄС з питань сільського господарства та рибальства. Його позицію підтримав представник Румунії, повідомило 18 листопада Міністерство сільського господарства Болгарії.

Деталі

Великий обсяг українського меду, який потрапляє на європейський ринок за низькими цінами, тисне на місцевих виробників і ускладнює реалізацію болгарської продукції, – сказав Тахов

Імпорт меду з України до Болгарії з січня по жовтень 2024 року зріс більш ніж на 30% порівняно з тим самим періодом 2023 року, за даними Мінсількоспу Болгарії

«Галузь вже три роки стикається з викликами через конкуренцію з боку українського імпорту, що ставить місцевих виробників у скрутне становище», – зазначив Тахов.

Болгарія та Румунія закликають ЄС запровадити мита на український мед, оскільки безмитна квота, встановлена в рамках автономної лібералізації торгівлі, вже вичерпана, — сказав міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь на пресконференції після зустрічі міністрів сільського господарства країн ЄС

Контекст

13 травня 2024 року Рада ЄС продовжила режим тимчасової лібералізації торгівлі з Україною до 5 червня 2025 року. Водночас активовано механізм екстреного гальмування для чутливих сільськогосподарських продуктів, зокрема цукру, яєць, птиці, меду, круп, вівса та кукурудзи. Якщо обсяги імпорту цих продуктів у 2024 році перевищать середні показники 2021–2023 років, до них застосовуватимуться обмеження. Аналогічні заходи діятимуть у 2025 році, якщо імпорт за перші пʼять місяців перевищить 5/12 річної квоти 2024 року.

20 серпня Євроомісія ввела тарифні квоти на мед із України через перевищення безмитних обсягів поставок. До серпня 2024 року імпорт меду досяг 44,418 тис. т, перевищивши квоти. Додаткові обсяги обкладаються митами за принципом найбільшого сприяння (MNF). Із 1 січня до 5 червня 2025 року діятиме нова квота для меду обсягом 18,507 тонни, що відповідає 5/12 річного порогу для екстреного обмеження.

Квотування запроваджено і для інших продуктів. З 2 червня 2024 року до 5 червня 2025 року діятимуть квоти на імпорт яєць (9,662 тис. тонн) і цукру (109,44 тис. тонн).