«Раніше очолював проєкти для Google, а тепер роблю дизайнерські двері». Ці три айтівці наважились відкрити власний офлайн-бізнес. Які навички з IT допомагають їм будувати компанії

Менеджери проєктів, тестувальники та інші ІТ-фахівці відкривають виробництва та ресторани без жодного досвіду в цих сферах. Які навички стають їм у пригоді? Forbes поговорив з трьома айтівцями, які стали власниками МСБ.

У 2017-му львів’янин Тарас Барщовський замовив дизайнерські двері з металу і скла. За 7 років у ІТ дійшов до позиції delivery-менеджера у Softserve, Epam i GlobalLogic. Відклав грошей, і вирішив оновити ремонт у квартирі, говорить Тарас.

Знайти двері під запит виявилось непросто. «Подумав – чому б самому їх не випускати за аналогією із софтом», — каже він. У 2020-му Барщовський вийшов з ІТ та вклав майже $10 000 у виробництво дизайнерських міжкімнатних перегородок MetaliX. На четвертому році компанія продавала їх на 17,5 млн грн, за словами підприємця.