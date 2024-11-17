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«Раніше очолював проєкти для Google, а тепер роблю дизайнерські двері». Ці три айтівці наважились відкрити власний офлайн-бізнес. Які навички з IT допомагають їм будувати компанії

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes

3 хв читання

металікс /прес-служба

Команда MetaliX, заснована ІТ-спеціалістом Тарасом Барщовським Фото прес-служба

Менеджери проєктів, тестувальники та інші ІТ-фахівці відкривають виробництва та ресторани без жодного досвіду в цих сферах. Які навички стають їм у пригоді? Forbes поговорив з трьома айтівцями, які стали власниками МСБ.

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У 2017-му львів’янин Тарас Барщовський замовив дизайнерські двері з металу і скла. За 7 років у ІТ дійшов до позиції delivery-менеджера у Softserve, Epam i GlobalLogic. Відклав грошей, і вирішив оновити ремонт у квартирі, говорить Тарас. 

Знайти двері під запит виявилось непросто. «Подумав – чому б самому їх не випускати за аналогією із софтом», — каже він. У 2020-му Барщовський вийшов з ІТ та вклав майже $10 000 у виробництво дизайнерських міжкімнатних перегородок MetaliX. На четвертому році компанія продавала їх на 17,5 млн грн, за словами підприємця.

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