Деталі

Під управління «Тайстра Груп» переходять усі девʼять діючих магазинів волинського оператора.

На початковому етапі супермаркети продовжать працювати під вивіскою «Салют», а згодом буде здійснено їх переформатування під ТМ «Тайстра», повідомив директор ТОВ «Тайстра Груп» Богдан Клічук у коментарі All Retail.

Перехід на нові бізнес-процеси відбуватимуться поступово, і на початку 2026-го мають бути остаточно фіналізовані.

Контекст

Виторг чернівецького ритейлера «Тайстра Груп» під час війни зріс майже вп’ятеро – з 4 млн грн у 2020-му до 2,6 млрд грн у 2024-му. За дев’ять місяців 2025-го компанія отримала близько 2 млрд грн виторгу, що на 2,7% більше, ніж за аналогічний період торік, за даними YouControl.

Перші магазини «Тайстра» з’явилися в Чернівцях на початку 2000-х. У 2021-му мережу об’єднали в «Тайстра Груп», яка нині налічує понад 80 магазинів у Чернівецькій, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій та Тернопільській областях.

У Чернівецькій області компанія стала найбільшим роботодавцем 2025-го, за даними аналітичного сервісу «Опендатабот»: у «Тайстра Груп» працює понад 1200 співробітників.

На кінець вересня 2025-го мережа «Салют» об’єднувала дев’ять магазинів у Луцьку, Ковелі, Володимирі та Нововолинську. Сумарна торгова площа перевищує 4300 кв. м. Виторг ритейлера у 2024-му становив майже 1 млрд грн, за даними YouControl.