Найбільші серед найменших. «Сімі», молодший брат АТБ«Коло» та загадковий «Тано». Десять найбільших мереж мінімаркетів України за кількістю магазинів

Юлія Бугайова
Юлія Бєлінська /Артем Галкін для Forbes Ukraine
6 хв читання

Рейтинг десять найбільших мінімаркетів України /Колаж Анастасія Савеленко

Формат магазинів мінімаркетів набирає обертів – один ритейлер має понад 300 магазинів, ще п’ять – понад 200. Forbes Ukraine визначив десять найбільших мереж мінімаркетів за підсумками першого півріччя 2025-го.

Мінімаркети активно розвивають мережі з 2018-2019 років, на кінець 2024-го їх відвідуваність сягнула 96%, за даними Kantar Ukraine.  

«З точки зору сприйняття споживачами – такі маркети часто асоціюються «як якийсь магазин біля дому, назву якого я не пам’ятаю», – каже комерційний директор Kantar Ukraine Кирило Єжов. 

