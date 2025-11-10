Формат магазинів мінімаркетів набирає обертів – один ритейлер має понад 300 магазинів, ще п’ять – понад 200. Forbes Ukraine визначив десять найбільших мереж мінімаркетів за підсумками першого півріччя 2025-го.

Мінімаркети активно розвивають мережі з 2018-2019 років, на кінець 2024-го їх відвідуваність сягнула 96%, за даними Kantar Ukraine.

«З точки зору сприйняття споживачами – такі маркети часто асоціюються «як якийсь магазин біля дому, назву якого я не пам’ятаю», – каже комерційний директор Kantar Ukraine Кирило Єжов.