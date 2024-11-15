США розслідують діяльність Citigroup через звʼязки з російським мільярдером Керімовим – Bloomberg

Міністерство юстиції США, ФБР та Податкова служба вивчають співпрацю банку Citigroup з Heritage Trust, яка володіє активами, що належать російському мільярдеру Сулейману Керімову, пише Bloomberg із посиланням на джерело.

Ключові факти

За словами джерела, в ході розслідування вивчається політика Citigroup щодо боротьби з відмиванням грошей та системи, які застосовуються для запобігання фінансовим злочинам.

Регулятори в останні роки карали Citigroup за недоліки в управлінні ризиками та контролем. У липні Федеральний резерв наклав на нього штраф у розмірі 136 млн доларів.

«Citi прагне вести весь бізнес з максимальною увагою до дотримання всіх застосовних законів і нормативних актів, – заявив представник банку. – Водночас ми активно завершуємо практично весь наш інституціональний банківський бізнес в Росії, за винятком тих операцій, які необхідні для виконання юридичних і нормативних зобовʼязань, що залишилися, у той час як ми продовжуємо закривати наш російський споживчий банківський бізнес».

Керімов займає 293 місце в індексі мільярдерів Bloomberg з чистим капіталом близько $9,7 млрд. Раніше США вилучали будинки, що належать Керімову та іншим російським олігархам.

Контекст

Керімов перебуває під санкціями США з 2018 року. Європейський Союз та Велика Британія додали Керімова у свої списки санкцій після вторгнення в Україну.

Сімʼя Керімових до початку 2022 року мала контрольний пакет акцій ПАТ «Полюс», найбільшої російської золотодобувної компанії.

Влітку 2022-го Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США заблокувало траст вартістю понад $1 млрд, пов’язаний із Керімовим.