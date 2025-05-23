Найбільші банки США розглядають запуск спільного стейблкоїна для конкуренції з крипторинком – WSJ

Найбільші американські банки, включно з JPMorgan, Bank of America та Citigroup, обговорюють можливість створення спільного стейблкоїна. Це може стати відповіддю на зростаючу конкуренцію з боку криптоіндустрії. Про це пише WSJ з посиланням на джерела, знайомі із цими планами.

Деталі

До обговорень ініціативи долучені компанії Early Warning Services (оператор платформи Zelle) та Clearing House (мережа миттєвих платежів). Йдеться лише про початкову фазу – концепцію. Кінцеве рішення залежатиме від майбутнього законодавства щодо стейблкоїнів та попиту на такий продукт, зазначило видання.

та попиту на такий продукт, зазначило видання. Банки бачать у стейблкоїнах спосіб пришвидшити операції, зокрема міжнародні платежі, які в традиційній системі можуть тривати кілька днів.

Обговорюється модель, яка дозволить користуватися стейблкоїном і банкам, що не входять до переліку засновників, кажуть співрозмовники видання. Окремо малі та регіональні банки розглядають створення власного консорціуму.

Контекст

Банки занепокоєні тим, що за президентства Дональда Трампа стейблкоїни можуть стати масовим інструментом, особливо якщо до їх використання приєднаються техногіганти або великі ритейлери.

У квітні стало відомо, що кілька криптокомпаній хочуть отримати банківські ліцензії. Сенат США зробив перший крок до ухвалення закону GENIUS, який визначає правила випуску стейблкоїнів як для банків, так і для небанківських структур.

У березні компанія Трампа World Liberty Financial заявила про запуск власного стейблкоїна. Також Трамп випустив мемкоїн і влаштував гала-вечерю для його найбільших власників.

Традиційні банки ризикують зникнути через 10 років, якщо не змінять свій підхід до роботи, заявляв раніше син президента США, виконавчий віцепрезидент Trump Organization Ерік Трамп, який є прихильником криптовалют і децентралізованих фінансів.