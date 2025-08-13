Деталі

За даними Мінфіну США, позначка в $37 трлн подолана значно раніше, ніж очікувалося у прогнозах Бюджетного управління Конгресу 2020 року, які передбачали цей рівень лише після 2030 фінансового року.

Прискорення відбулося через масштабні запозичення під час пандемії для стабілізації економіки, а також через нові витрати, схвалені після ухвалення на початку 2025 року закону про видатки та зниження податків. Цей закон додасть до боргу $4,1 трлн протягом наступного десятиліття.

Ухвалені Конгресом податкові та бюджетні рішення означають збереження високих обсягів запозичень щонайменше до кінця десятиліття, зазначив старший науковий співробітник Брукінгського інституту Венді Едельберг.

Рахункова палата США попереджає, що зростання боргу призведе до вищих відсоткових ставок за кредитами, зниження зарплат через менші інвестиції бізнесу та подорожчання товарів і послуг.

Контекст

Державний борг США зріс із $34 трлн у січні 2024 року до $36 трлн у листопаді того ж року, і зараз збільшується на $1 трлн приблизно кожні п’ять місяців – удвічі швидше за середній темп останніх 25 років.

За нинішніх темпів черговий трильйон буде набрано менш ніж за пів року, прогнозує Об’єднаний економічний комітет Конгресу.