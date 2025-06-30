BlackRock фіксує зростання інтересу до європейських облігацій на тлі ризиків для американських ринків, пов’язаних із непередбачуваною політикою США та стрімким зростанням держборгу. Найбільший у світі інвестор в облігації очікує перерозподілу капіталу на користь Європи, пише Bloomberg .

Деталі

У новому огляді BlackRock Fixed Income Outlook інвесткомпанія вказує на зростаючу настороженість іноземних інвесторів щодо США, зокрема через щотижневий обсяг розміщення держборгу на понад $500 млрд та політичну нестабільність.

«Менш передбачувана політика у США» змушує інвесторів переглядати свої портфелі на користь європейських активів, зазначив Джеймс Тернер, співголова європейського підрозділу з інвестицій в облігації.

Водночас Європа нарощує пропозицію боргових інструментів, зокрема через плани уряду Німеччини інвестувати в інфраструктуру та оборону. Це, на думку аналітиків, підвищить ліквідність ринку та привабливість для великих інституцій.

BlackRock зазначає, що у часи волатильності важливо залишатися гнучким і ліквідним. Компанія орієнтується на облігації, які тимчасово втратили в ціні, щоб оперативно сформувати привабливий портфель.

Контекст

Попри наявні ризики, у квітні іноземні інвестори придбали найбільший обсяг американських корпоративних облігацій за пів року. Це свідчить про глибину і різноманітність ринку США. За даними Citigroup, обсяг обігу корпоративних облігацій інвестиційного рівня у США удвічі перевищує обсяг таких самих паперів у євро.

Однак з квітня дохідність німецьких бондів випереджає американські держоблігації після хаотичного запровадження нових мит, що підірвало імідж Treasuries як безпечного активу.