BlackRock фіксує зростання інтересу до європейських облігацій на тлі ризиків для американських ринків, пов’язаних із непередбачуваною політикою США та стрімким зростанням держборгу. Найбільший у світі інвестор в облігації очікує перерозподілу капіталу на користь Європи, пише Bloomberg.
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Деталі
- У новому огляді BlackRock Fixed Income Outlook інвесткомпанія вказує на зростаючу настороженість іноземних інвесторів щодо США, зокрема через щотижневий обсяг розміщення держборгу на понад $500 млрд та політичну нестабільність.
- «Менш передбачувана політика у США» змушує інвесторів переглядати свої портфелі на користь європейських активів, зазначив Джеймс Тернер, співголова європейського підрозділу з інвестицій в облігації.
- Водночас Європа нарощує пропозицію боргових інструментів, зокрема через плани уряду Німеччини інвестувати в інфраструктуру та оборону. Це, на думку аналітиків, підвищить ліквідність ринку та привабливість для великих інституцій.
- BlackRock зазначає, що у часи волатильності важливо залишатися гнучким і ліквідним. Компанія орієнтується на облігації, які тимчасово втратили в ціні, щоб оперативно сформувати привабливий портфель.
Контекст
Попри наявні ризики, у квітні іноземні інвестори придбали найбільший обсяг американських корпоративних облігацій за пів року. Це свідчить про глибину і різноманітність ринку США. За даними Citigroup, обсяг обігу корпоративних облігацій інвестиційного рівня у США удвічі перевищує обсяг таких самих паперів у євро.
Однак з квітня дохідність німецьких бондів випереджає американські держоблігації після хаотичного запровадження нових мит, що підірвало імідж Treasuries як безпечного активу.
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