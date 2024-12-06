До Чехії відновилося постачання російської нафти трубопроводом «Дружба»

До Чехії знову почала надходити російська нафта південною гілкою трубопроводу «Дружба» після дводенної паузи, повідомила компанія Orlen Unipetrol у Х. Причина зупинки постачань не встановлена, але в уряді країни наголосили, що «енергетика стала частиною гібридної війни Росії із Заходом».

Ключові факти

«Сьогодні вранці постачання нафти були відновлені і нафта знову тіче через нафтопровід «Дружба» до Чехії», – повідомив генеральний директор Orlen Unipetrol Маріуш Внук.

Він подякував уряду Чехії та управлінню державних матеріальних резервів Чеської Республіки за швидкі «превентивні заходи та співпрацю».

Міністр промисловості та торгівлі країни Лукаш Влчек уточнив, що нафта знову почала надходити через «Дружбу» після півночі, причини відключення ще з’ясовуються.

Він зазначив, що «енергетика стала частиною гібридної війни Росії із Заходом» і додав, що Чехія зробила необхідні кроки, щоб стати незалежною від Росії і таким чином припинити опосередковану підтримку її військової агресії.

«Як виявилося, ми вже можемо обійтися без неї, а завдяки роботі над трубопроводом TAL наступного року повністю переходимо на неросійську нафту», – додав він.

Контекст

4 грудня до Чехії перестала надходити нафта південною гілкою трубопроводу «Дружба», причина зупиники постачань невідома. Уряд країни наголошував, що загрози, що нафти не вистачить для потреб домогосподарств і компаній, немає. Нафтопереробні заводи в Чехії були підготовлені до цієї ситуації, і водночас країна має потужну систему державного матеріального резерву.

Південна гілка нафтопроводу проходить через Угорщину, Словаччину та Чехію, для них було зроблено виняток з санкцій через залежність від російського палива.

Нафта надходить до Чехії з двох основних джерел. Один із них – нафтопровід «Дружба», яким постачається нафта з Росії. Її частка у постачаннях минулого року становила 58%, пише Blesk. Інша частина нафти надходить із німецького трубопроводу IKL, який зʼєднується з італійським трубопроводом TAL.

У майбутньому Чехія розраховує збільшити постачання трубопроводом TAL. Проект вартістю приблизно 1,6 млрд крон має збільшити потужності Чехії на 4 млн т нафти на рік з наступного року, завдяки чому в країну можна буде постачати трубопроводом до 8 млн т нафти на рік. Тому, згідно з нинішніми планами уряду, Чехія може повністю відрізати себе від російської нафти.