До Чехії відновилося постачання російської нафти трубопроводом «Дружба»

До Чехії знову почала надходити російська нафта південною гілкою трубопроводу «Дружба» після дводенної паузи, повідомила компанія Orlen Unipetrol у Х. Причина зупинки постачань не встановлена, але в уряді країни наголосили, що «енергетика стала частиною гібридної війни Росії із Заходом».
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Ключові факти
- «Сьогодні вранці постачання нафти були відновлені і нафта знову тіче через нафтопровід «Дружба» до Чехії», – повідомив генеральний директор Orlen Unipetrol Маріуш Внук.
- Він подякував уряду Чехії та управлінню державних матеріальних резервів Чеської Республіки за швидкі «превентивні заходи та співпрацю».
- Міністр промисловості та торгівлі країни Лукаш Влчек уточнив, що нафта знову почала надходити через «Дружбу» після півночі, причини відключення ще з’ясовуються.
- Він зазначив, що «енергетика стала частиною гібридної війни Росії із Заходом» і додав, що Чехія зробила необхідні кроки, щоб стати незалежною від Росії і таким чином припинити опосередковану підтримку її військової агресії.
- «Як виявилося, ми вже можемо обійтися без неї, а завдяки роботі над трубопроводом TAL наступного року повністю переходимо на неросійську нафту», – додав він.
Контекст
4 грудня до Чехії перестала надходити нафта південною гілкою трубопроводу «Дружба», причина зупиники постачань невідома. Уряд країни наголошував, що загрози, що нафти не вистачить для потреб домогосподарств і компаній, немає. Нафтопереробні заводи в Чехії були підготовлені до цієї ситуації, і водночас країна має потужну систему державного матеріального резерву.
Південна гілка нафтопроводу проходить через Угорщину, Словаччину та Чехію, для них було зроблено виняток з санкцій через залежність від російського палива.
Нафта надходить до Чехії з двох основних джерел. Один із них – нафтопровід «Дружба», яким постачається нафта з Росії. Її частка у постачаннях минулого року становила 58%, пише Blesk. Інша частина нафти надходить із німецького трубопроводу IKL, який зʼєднується з італійським трубопроводом TAL.
У майбутньому Чехія розраховує збільшити постачання трубопроводом TAL. Проект вартістю приблизно 1,6 млрд крон має збільшити потужності Чехії на 4 млн т нафти на рік з наступного року, завдяки чому в країну можна буде постачати трубопроводом до 8 млн т нафти на рік. Тому, згідно з нинішніми планами уряду, Чехія може повністю відрізати себе від російської нафти.
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