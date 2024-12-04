Польський стоп-кран. Сотні українських бізнесменів штурмують польський ринок, але успіху досягли одиниці. У чому його складність?

У 2020-му сервіс доставки медикаментів Liki24 вийшов на свій перший зарубіжний ринок – у Польщу. За два роки компанія згорнула діяльність на ньому. Подібні історії – не рідкість серед українських підприємців. Чому польський ринок складніший за все, із чим стикається вітчизняний бізнес в інших країнах?

Ось кілька прикладів: школа програмування GoIT, яка вийшла у Польщу у 2021‐му, наразі зупинила продажі на цьому ринку. З 2018‐го Goodwine будував алкогольного дистрибʼютора у Польщі. Зараз у компанії немає бізнесу в цій країні, каже співзасновник Дмитро Кримський. Мережа електроінструментів Dnipro‐M відкрила у 2023‐му у сусідній країні сім магазинів, два з них уже закрила і тестує позиціювання на цьому ринку. Nemiroff, Kormotech, Biosphere, які працюють у Польщі понад 10 років, не можуть похвалитися завоюванням ринку. Виробник дитячого одягу Bеmbi за 10 років роботи у Польщі все ще є там збитковим.

Польща залишається найбільшим торговим партнером України серед країн ЄС. Але динаміка невтішна: з 2021‐го по 2023‐й товарний експорт з України до Польщі знизився на 7,69%, до $4,8 млрд, свідчать дані Держстату. Для прикладу: до Румунії за цей час він зріс у 2,5 раза, до $3,8 млрд.

Чотири причини, чому українським компаніям так важко на географічно найближчому ринку?