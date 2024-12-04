Чехія перестала отримувати нафту трубопроводом «Дружба»

Ключові факти

За словами міністра, наразі нафта по нафтопроводу «Дружба» до країни не надходить.

Він наголосив, що загрози, що нафти не вистачить для потреб домогосподарств і компаній, немає. Влчек додав, що нафтопереробні заводи в Чехії підготовлені до цієї ситуації, і водночас країна має потужну систему державного матеріального резерву.

«Але ми реагуватимемо на ситуацію як на попереджувальний захід, тому сьогодні я пропоную уряду погодити позику нафти з державного матеріального резерву для Unipetrol, яка буде використана у разі, якщо постачання не буде відновлено», – сказав чеській міністр.

Він зазначив, що поставки італійським трубопроводом TAL стабільні, і рішення інвестувати в цей маршрут було вірним.

За даними місцевих ЗМІ, запасів Чехії вистачить на 90 днів. Після цього на повну потужність має запрацювати нафтопровід TAL, над збільшенням потужності якого ведуться роботи.

Контекст

Північна гілка нафтопроводу «Дружба» проходить через Білорусь, Польщу та Німеччину. Постачання російської нафти в Європу цією магістраллю було припинено з середини 2023 року згідно з санкціями ЄС.

Південна гілка нафтопроводу проходить через Угорщину, Словаччину та Чехію, для них було зроблено виняток з санкцій через залежність від російського палива.

Нафта надходить до Чехії з двох основних джерел. Один із них – нафтопровід «Дружба», яким постачається нафта з Росії. Її частка у постачаннях минулого року становила 58%, пише Blesk. Інша частина нафти надходить із німецького трубопроводу IKL, який зʼєднується з італійським трубопроводом TAL.

У майбутньому Чехія розраховує збільшити постачання трубопроводом TAL. Проект вартістю приблизно 1,6 млрд крон має збільшити потужності Чехії на 4 млн т нафти на рік з наступного року, завдяки чому в країну можна буде постачати трубопроводом до 8 млн т нафти на рік. Тому, згідно з нинішніми планами уряду, Чехія може повністю відрізати себе від російської нафти.

1 грудня на північній гілці «Дружби» у Польщі сталася аварія та витік, повідомив національний трубопровідний оператор PERN, додавши, що розглядає всі можливі версії пошкодження трубопроводу – від технічної поломки до диверсії.