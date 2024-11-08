Добове виробництво сталі в Україні впало до найнижчого показника за останні вісім місяців

У жовтні добове виробництво сталі в Україні було найменшим за останні вісім місяців і становило 19 500 т. Про це свідчать дані обʼєднання «Укрметалургпром». Динаміка зростання виробництва сталі у річному вимірі на 5,7% є найповільнішою за весь період відновлення 2023–2024 років.
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Ключові факти
- Українські металургійні підприємства за підсумками десяти місяців 2024 року збільшили виробництво чавуну на 21,9%, до 5,98 млн т, сталі – на 25,7%, до 6,5 млн т, прокату – на 20,6%, до 5,26 млн т.
- Порівняно з жовтнем 2023-го у жовтні поточного року виробництво чавуну зросло на 22%, виплавка сталі – на 5,7%, прокату – на 1,5%.
- У жовтні виробництво чавуну досягло 624 900 т, що на 0,12% більше, ніж у вересні.
- Минулого місяця виплавка сталі становила 603 800 т (на 1% менше, ніж у вересні), цей показник є найнижчим від лютого 2024 року.
- Виробництво металопрокату у жовтні зменшилось до 442 200 т (на 12% менше, ніж у вересні), це найнижчий місячний показник від початку року.
Контекст
У 2023 році виплавка чавуну метпідприємствами України становила 6 млн т, що на 6,1% менше порівняно з 2022-м, а сталі – 6,23 млн т (-0,6% р./р.), виробництво прокату збільшилося на 0,4% порівняно з 2022-м – до 5,37 млн т.
Місячні темпи виробництва у металургії падають через погіршення ситуації в енергетиці, брак кадрів, логістичні проблеми та погіршення умов на глобальному ринку.
24 вересня одне з найбільших металургійних підприємств в Україні – «АрселорМіттал Кривий Ріг» – заявило, що знизить виробництво та уповільнить прогнозоване зростання через низку викликів, з якими зіткнулося у другій половині 2024 року. Одним із факторів стало значне зростання цін на електроенергію в Україні.
Серед основних зовнішніх чинників скорочення виробництва – зменшення споживання залізної руди Китаєм, що спровокувало падіння світових цін на неї та обмежило обсяги наших продажів, оскільки ціни опустилися нижче собівартості її доставки на ринок.
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