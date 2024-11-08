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Суточное производство стали в Украине упало до самого низкого показателя за последние восемь месяцев

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes
Алексей Блинов
Алексей Блинов
Forbes

1 хв читання

В октябре суточное производство стали в Украине было наименьшим за последние восемь месяцев и составило 19 500 т. Об этом свидетельствуют данные объединения «Укрметаллургпром». Динамика роста производства стали в годовом измерении на 5,7% медленнее, чем за весь период восстановления 2023-2024 годов.

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Ключевые факты

  • Украинские металлургические предприятия по итогам десяти месяцев 2024 года увеличили производство чугуна на 21,9%, до 5,98 млн т, стали – на 25,7%, до 6,5 млн т, проката – на 20,6%, до 5,26 млн т.
  • По сравнению с октябрем 2023 года в октябре текущего года производство чугуна выросло на 22%, выплавка стали – на 5,7%, выработка проката – на 1,5%.
  • В октябре производство чугуна достигло 624 900 т, что на 0,12% больше, чем в сентябре.
  • В прошлом месяце выплавка стали составила 603 800 т (на 1% меньше, чем в сентябре), этот показатель самый низкий с февраля 2024 года.
  • Производство металлопроката в октябре уменьшилось до 442 200 т (на 12% меньше, чем в сентябре), это самый низкий месячный показатель с начала года.

Контекст

В 2023 году выплавка чугуна метпредприятиями Украины составила 6 млн т, что на 6,1% меньше по сравнению с 2022-м, а стали – 6,23 млн т (-0,6% г./г.), производство проката увеличилось на 0,4% по сравнению с 2022-м – до 5,37 млн т.

Месячные темпы производства в металлургии падают из-за ухудшения ситуации в энергетике, нехватки кадров, логистических проблем и ухудшения условий на глобальном рынке.

24 сентября одно из крупнейших металлургических предприятий в Украине – «АрселорМиттал Кривой Рог» – заявило, что снизит производство и замедлит прогнозируемый рост из-за ряда вызовов, с которыми столкнулось во второй половине 2024 года. Одним из факторов стал значительный рост цен на электроэнергию в Украине.

Среди основных внешних факторов сокращения производства – уменьшение потребления железной руды Китаем, что спровоцировало падение мировых цен на нее и ограничило объемы продаж, поскольку цены опустились ниже себестоимости ее доставки на рынок.

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