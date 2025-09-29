Акції компаній, що виробляють канабідіол (CBD, непсихотропний компонент конопель), стрімко зросли в понеділок після заяви президента США Дональда Трампа про користь CBD для літніх людей, пише Reuters .

Деталі

Напередодні Трамп опублікував у соцмережах відео, в якому стверджується, що CBD може «революціонізувати охорону здоров’я для людей похилого віку», сповільнюючи прогресування хвороб і слугуючи альтернативою рецептурним лікам.

Акції канадської компанії Canopy Growth, що торгуються на біржах США, та американської Tilray Brands зросли майже на 20% перед початком торгів. Канадські Cronos Group і Aurora Cannabis додали 9,5% та 13,7% відповідно.

Біржовий фонд AdvisorShares Pure US Cannabis (MSOS) підскочив на 25,2% і може завершити квартал із рекордним зростанням на рівні 70%.

MSOS, найбільший у США ETF, орієнтований на марихуану, зріс на 20% на початку торгів, отримавши підтримку завдяки несподіваній заяві Трампа в неділю про потенційні переваги CBD. Будь-яка підтримка має значний вплив на цей сектор, що зазнає труднощів, пише видання.

Контекст

Відео, розміщене Трампом на платформі Truth Social, створене організацією The Commonwealth Project із Массачусетсу, яка просуває використання медичної марихуани для літніх людей. У ролику, зокрема, згадується підписання Трампом закону про сільське господарство 2018 року, який виключив коноплі зі списку контрольованих речовин.

Минулого місяця Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість перекваліфікації марихуани як менш небезпечної речовини та пом’якшення кримінальних покарань, але остаточне рішення ще не прийняте.