В Україні зареєстрували перші ліки з медичного канабісу. Коли вони можуть зʼявитися в аптеках

Оральні краплі іспанського бренду стали першими ліками на основі медичного канабісу, офіційно зареєстрованими в Україні, повідомив благодійний фонд «Пацієнти України» та підтвердила народна депутатка, член комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Ольга Стефанишина 8 січня. Очікується, що вже на початку 2025 року ліки можуть зʼявитися в українських аптеках.
Ключові факти
- За словами Стефанишиної, через рік після ухвалення закону про легалізацію медичного канабісу українську систему на законодавчому рівні підготували до легалізації медпрепаратів.
- «Перший виробник уже зареєстрував активний фармацевтичний інгредієнт (АФІ), тож скоро перші ліки з’являться в аптеках», – сказала депутатка.
- Окрім оральних крапель із канабісу, в аптеках незабаром можна буде придбати тверді капсули, дентальні пасти та гелі. Ці форми ліків затвердило МОЗ у 2024 році. Ще був схвалений перелік захворювань та станів, у разі яких лікарі зможуть призначати лікування препаратами з медичним канабісом. Лікування буде доступне для пацієнтів із хронічним болем, хворобою Паркінсона, нудотою та блюванням, спричиненими хімієтерапією, синдромом Туретта, фармрезистентною епілепсією, захворюваннями, що спричиняють судомні напади в дитячому віці, та анорексією внаслідок ВІЛ.
- Ліки будуть відпускати в аптеках за електронним рецептом лікаря на імʼя пацієнта. Аптеки, які виготовлятимуть ліки, повинні будуть мати три ліцензії: на роздрібну торгівлю, виготовлення препаратів та обіг наркотичних речовин.
- «Пацієнти України» з посиланням на МОЗ повідомляють, що 6 млн пацієнтів потребують ліків на основі медичного канабісу.
Контекст
У грудні 2023 року Верховна Рада після довгих дискусій прийняла закон про легалізацію медичного канабісу, який був зареєстрований у парламенті в червні 2022 року. «Ухвалити закон депутатам допоміг здоровий глузд та особисте прохання від президента», – заявила тоді Стефанішина. Лікарі-онкологи України виступили за ухвалення законопроєкту та підписали відповідне звернення. Також ухвалити закон про медичний канабіс закликав парламент РНБО.
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