В Україні зареєстрували перші ліки з медичного канабісу. Коли вони можуть зʼявитися в аптеках

Оральні краплі іспанського бренду стали першими ліками на основі медичного канабісу, офіційно зареєстрованими в Україні, повідомив благодійний фонд «Пацієнти України» та підтвердила народна депутатка, член комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Ольга Стефанишина 8 січня. Очікується, що вже на початку 2025 року ліки можуть зʼявитися в українських аптеках.

Ключові факти

За словами Стефанишиної, через рік після ухвалення закону про легалізацію медичного канабісу українську систему на законодавчому рівні підготували до легалізації медпрепаратів.

«Перший виробник уже зареєстрував активний фармацевтичний інгредієнт (АФІ), тож скоро перші ліки з’являться в аптеках», – сказала депутатка.

Окрім оральних крапель із канабісу, в аптеках незабаром можна буде придбати тверді капсули, дентальні пасти та гелі. Ці форми ліків затвердило МОЗ у 2024 році. Ще був схвалений перелік захворювань та станів, у разі яких лікарі зможуть призначати лікування препаратами з медичним канабісом. Лікування буде доступне для пацієнтів із хронічним болем, хворобою Паркінсона, нудотою та блюванням, спричиненими хімієтерапією, синдромом Туретта, фармрезистентною епілепсією, захворюваннями, що спричиняють судомні напади в дитячому віці, та анорексією внаслідок ВІЛ.

Ліки будуть відпускати в аптеках за електронним рецептом лікаря на імʼя пацієнта. Аптеки, які виготовлятимуть ліки, повинні будуть мати три ліцензії: на роздрібну торгівлю, виготовлення препаратів та обіг наркотичних речовин.

«Пацієнти України» з посиланням на МОЗ повідомляють, що 6 млн пацієнтів потребують ліків на основі медичного канабісу.

Контекст

У грудні 2023 року Верховна Рада після довгих дискусій прийняла закон про легалізацію медичного канабісу, який був зареєстрований у парламенті в червні 2022 року. «Ухвалити закон депутатам допоміг здоровий глузд та особисте прохання від президента», – заявила тоді Стефанішина. Лікарі-онкологи України виступили за ухвалення законопроєкту та підписали відповідне звернення. Також ухвалити закон про медичний канабіс закликав парламент РНБО.

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