За лаштунками американського канабіс-бренду Stiiizy з оцінкою у $1,5 млрд. Яка стратегія у найбільш продаваного у світі бренду марихуани?

Каліфорнійський канабіс-бренд Stiiizy виріс із гаражного стартапу 2017 року в легального єдинорога з оцінкою $1,5 млрд. Компанію переслідують чутки про незаконну діяльність, але бізнес ветерана з корейським корінням досі обожнюють. Чим живе імперія марихуани Кіма у Лос-Анджелесі?

У складському приміщенні в центрі Лос-Анджелеса, поруч із стриптиз-клубом, Джеймс Кім, гендиректор і співзасновник бренду Stiiizy, відчиняє двері однієї зі своїх теплиць. Усередині – 972 кущі марихуани, рослини заввишки майже метр. До збору врожаю залишилося два тижні.

«Вся ця кімната – лише гроші», – каже Кім, 37, руки якого вкриті татуюваннями, зокрема портретом одного із засновників США Бенджаміна Франкліна і трояндою, зробленою з купюри в $100.

Вейпи, шишки та канабіс на $1,5 млрд

Сьогодні Stiiizy приносить чимало «бенджамінів». Заснована у 2017 році, компанія вирощує канабіс, виробляє вейпи, жувальні цукерки та сушені шишки і має майже 50 фірмових магазинів по всій Каліфорнії. Її річний виторг перевищує $800 млн. Stiiizy – найбільший продавець канабісу в Каліфорнії та найпопулярніший бренд марихуани в США, за даними аналітичної компанії Headset. Це вертикально інтегрований гігант, що працює вже у семи штатах: кожен восьмий продукт з канабісу, проданий у США, має маркування Stiiizy.