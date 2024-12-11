Перший препарат на основі медичного канабісу може зʼявитися на українському ринку в січні

Перший лікарський засіб на основі медичного канабісу може стати доступним в Україні вже у січні 2025 року. Про це на брифінгу 11 грудня повідомила народна депутатка, членкиня Комітету ВР з питань здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина, передає «Інтерфакс-Україна» .

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Процес реєстрації першого препарату вже триває, і його завершення очікується до кінця грудня. Отже, вже на початку наступного року українські пацієнти можуть отримати доступ до цих ліків.

Україна має повну нормативну базу для обігу медканабісу, однак досі такі препарати не були представлені на ринку. Для їх впровадження необхідно завершити процедури реєстрації.

Контекст

Процес легалізації медичного канабісу в Україні розпочався в червні 2022 року, коли Кабінет Міністрів подав до парламенту законопроєкт №7457. Ця ініціатива мала на меті забезпечити доступ українських пацієнтів до сучасних методів лікування і створити умови для розвитку інноваційного бізнесу.

У лютому 2023 року законопроєкт отримав схвалення Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації. У червні того самого року президент Володимир Зеленський під час виступу в парламенті підкреслив важливість легалізації медичного канабісу для країни, наголошуючи на необхідності ухвалення цього документа.

Підтримка ініціативи з боку медичної спільноти теж була значною: лікарі-онкологи підписали звернення на користь закону, а Рада національної безпеки і оборони закликала парламент до його прийняття.

21 грудня 2023 року Верховна Рада проголосувала за законопроєкт у другому читанні та в цілому. Його підтримали 248 народних депутатів. Ухвалення цього закону не лише забезпечує нормативну базу для використання медичного канабісу, але й відкриває нові перспективи для української економіки та фармацевтичного сектору.