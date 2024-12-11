Перший препарат на основі медичного канабісу може зʼявитися на українському ринку в січні

Перший лікарський засіб на основі медичного канабісу може стати доступним в Україні вже у січні 2025 року. Про це на брифінгу 11 грудня повідомила народна депутатка, членкиня Комітету ВР з питань здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина, передає «Інтерфакс-Україна».
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- Процес реєстрації першого препарату вже триває, і його завершення очікується до кінця грудня. Отже, вже на початку наступного року українські пацієнти можуть отримати доступ до цих ліків.
- Україна має повну нормативну базу для обігу медканабісу, однак досі такі препарати не були представлені на ринку. Для їх впровадження необхідно завершити процедури реєстрації.
Контекст
Процес легалізації медичного канабісу в Україні розпочався в червні 2022 року, коли Кабінет Міністрів подав до парламенту законопроєкт №7457. Ця ініціатива мала на меті забезпечити доступ українських пацієнтів до сучасних методів лікування і створити умови для розвитку інноваційного бізнесу.
У лютому 2023 року законопроєкт отримав схвалення Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації. У червні того самого року президент Володимир Зеленський під час виступу в парламенті підкреслив важливість легалізації медичного канабісу для країни, наголошуючи на необхідності ухвалення цього документа.
Підтримка ініціативи з боку медичної спільноти теж була значною: лікарі-онкологи підписали звернення на користь закону, а Рада національної безпеки і оборони закликала парламент до його прийняття.
21 грудня 2023 року Верховна Рада проголосувала за законопроєкт у другому читанні та в цілому. Його підтримали 248 народних депутатів. Ухвалення цього закону не лише забезпечує нормативну базу для використання медичного канабісу, але й відкриває нові перспективи для української економіки та фармацевтичного сектору.
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