Акции компаний, производящих каннабидиол (CBD, непсихотропный компонент конопли), стремительно выросли в понедельник после заявления президента США Дональда Трампа о пользе CBD для пожилых людей, пишет Reuters .

Подробности

Накануне Трамп опубликовал в соцсетях видео, в котором утверждается, что CBD может «революционизировать здравоохранение для пожилых людей», замедляя прогрессирование болезней и служа альтернативой рецептурным лекарствам.

Акции канадской компании Canopy Growth, торгующиеся на биржах США и американской Tilray Brands, выросли почти на 20% перед началом торгов. Канадские Cronos Group и Aurora Cannabis прибавили 9,5% и 13,7% соответственно.

Биржевой фонд AdvisorShares Pure US Cannabis (MSOS) подскочил на 25,2% и может завершить квартал с рекордным ростом на уровне 70%.

MSOS, крупнейший в США ETF, ориентированный на марихуану, вырос на 20% в начале торгов, получив поддержку благодаря неожиданному заявлению Трампа в воскресенье о потенциальных преимуществах CBD. Любая поддержка оказывает значительное влияние на этот сектор, что испытывает трудности, пишет издание.

Контекст

Видео, размещенное Трампом на платформе Truth Social, создано организацией The Commonwealth Project из Массачусетса, продвигающей использование медицинской марихуаны для пожилых людей. В ролике, в частности, упоминается подписание Трампом закона о сельском хозяйстве 2018 года, исключившего коноплю из списка контролируемых веществ.

В прошлом месяце Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность переквалификации марихуаны как менее опасного вещества и смягчения уголовных наказаний, но окончательное решение еще не принято.