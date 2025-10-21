Український стартап Limitless, заснований колишнім CEO Reface Романом Могильним, залучив $10 млн інвестицій для розвитку своєї криптовалютної платформи прогнозів, подібної до американської Polymarket. Про це пише американське видання decrypt.

Деталі

Раунд очолив американський фонд 1confirmation, серед інвесторів – ізраїльський Collider, американські F-Prime, DCG, Coinbase Ventures, Arrington Capital та китайський Node Capital.

Платформа дозволяє користувачам робити ставки на різні події, укладаючи парі один з одним, що відрізняє її від класичних букмекерських сервісів. Наразі платформа зосереджена на фінансових прогнозах, таких як курси криптовалют чи ціни на товари, але також пропонує ставити на спортивні та політичні події.

Це другий раунд компанії за останній рік. У червні 2025 року стартап залучив $4 млн, восени 2024 року Limitless отримав $3 млн. Стартап проінвестували й українські фонди Flyer One Ventures і SID Venture Partners.

«До проєкту весь час був дуже високий рівень інтересу зі сторони міжнародних фондів, тому команда вирішила скористатись таймінгом», – прокоментував Forbes Ukraine партнер Flyer One Ventures Олексій Єрмоленко.

Загальний обсяг торгів на платформі перевищив $500 млн із моменту запуску стартапу, пише американське видання decrypt. Між серпнем і вереснем обсяг торгів на Limitless виріс у 25 разів, а за два тижні жовтня платформа обробила понад $100 млн, пише видання.

Інтерес до Limitless також зростає завдяки планам представити найближчим часом власний токен LMTS, пише decrypt.

За словами Єрмоленка, стартап швидко зростає і новий капітал на фінансування експансії допоможе розвитку продукту. «Це 100% позитивний сигнал», – каже він.

Контекст

Стартап Limitless запустили українці співзасновник Reface Роман Могильний та ексменеджер Reface Дмитро Горшков у 2023-му. Український стартап працює над блокчейн-платформою прогнозів з можливістю ставок.

Щоб брати участь у ставках Limitless, користувачі спершу обмінюють гроші на стейблкоін USDC на Base Chain. Далі можна зареєструватися через соцмережі – Twitter, Google чи Facebook – або прив’язати власний криптогаманець. Якщо ви створюєте акаунт через соцмережі, вам потрібно буде переказати гроші на гаманець, який платформа створить для вас.