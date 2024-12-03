Український стартап Reface скорочує 35% команди

Стартап Reface, який розробив однойменний додаток для заміни обличчя на фото за допомогою штучного інтелекту, звільняє 35% фахівців. Про це компанія повідомила у LinkedIn. Під скорочення потраплять 60 працівників команди, ідеться в дописі.

Ключові факти

«За останні два роки ми багато експериментували, створили сім нових продуктів, приймали сміливі рішення, іноді були занадто оптимістичними у прогнозах, а деякі гіпотези не спрацювали», – пояснюються причини в дописі Reface.

Це рішення дасть змогу компанії з січня 2025 року бути прибутковою й продовжувати інвестувати у створення мобільних ШІ-застосунків, зазначають у компанії.

Контекст

Reface у 2018-му заснували випускники Могилянки Роман Могильний, Олесь Петрів, Ярослав Бойко, Денис Дмитренко, Кирило Сигида, Дмитро Швець, Іван Алцибєєв. Компанія отримала $5,5 млн інвестицій від Adventures Labs, Сергія Токарєва (Roosh) і фонду Andreessen Horovitz.

Перший хіт Reface – однойменний додаток, що замінює обличчя на фото й GIF-анімаціях, – за два роки завантажили понад 250 млн користувачів. В його основі – генеративно-змагальна нейромережа (GAN). З того часу нейронні мережі, які генерують зображення, підкорили світ і стали одним із головних технологічних трендів 2022 року.

Під кінець 2022-го Reface випустив новий інструмент – AI Avatar, що робить тематичні фото для соцмереж. Це мікс власних напрацювань стартапу та надпопулярного сервісу з відкритим кодом Stable Difusion. У сервіс треба завантажити десяток фото й на виході отримати півсотні згенерованих зображень.

Стартап також запустив Revive – інструмент для анімації зображень. Застосунок за два місяці став прибутковим (зараз приносить близько 30% прибутку компанії) та має високий показник retention у категорії entertainment (40% на 7-й день), ідеться у релізі.