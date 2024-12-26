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Звільнення в MacPaw, Grammаrly, Reface та airSlate, найм айтівців 2025 /колаж Анастасія Решетнік
Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

«Не на грані виживання». У 2024-му прокотилася хвиля звільнень у MacPaw, Grammаrly та ще трьох гравців. Що буде з українським продуктовим IT у 2025 році

Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Звільнення в українському продуктовому ІТ не можна розглядати як тренд, каже Денис Сичков із Horizon Capital Фото колаж Анастасія Решетнік

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Частка спеціалістів в українських продуктових ІТ-компаніях у 2024-му вперше перевищила частку працівників у сервісному ІТ. Найгучніші звільнення теж відбулися в продукті – людей скорочували MacPaw, Grammаrly, airSlate та Reface. Який тренд переможе?

У 2024-му три компанії IT-холдингу Genesis потрапили у топ-20 за наймом, свідчать дані Djinni. Сам Genesis опублікував 1163 вакансії, йдеться у грудневому рейтингу DOU. «У них зростають ключові продукти та вистрілили проєкти, які компанія запускала останні три роки», – каже інвест-директор Horizon Capital Денис Сичков.   

Продуктовий IT-бізнес не однорідний. Разом із рекордними наймами на ринку відбулися звільнення: Grammаrly – 230 фахівців, airSlate – 130, MacPaw – 120, RIA.com – 80, Reface – 60

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