«Не на грані виживання». У 2024-му прокотилася хвиля звільнень у MacPaw, Grammаrly та ще трьох гравців. Що буде з українським продуктовим IT у 2025 році

Частка спеціалістів в українських продуктових ІТ-компаніях у 2024-му вперше перевищила частку працівників у сервісному ІТ. Найгучніші звільнення теж відбулися в продукті – людей скорочували MacPaw, Grammаrly, airSlate та Reface. Який тренд переможе?

У 2024-му три компанії IT-холдингу Genesis потрапили у топ-20 за наймом, свідчать дані Djinni. Сам Genesis опублікував 1163 вакансії, йдеться у грудневому рейтингу DOU. «У них зростають ключові продукти та вистрілили проєкти, які компанія запускала останні три роки», – каже інвест-директор Horizon Capital Денис Сичков.

Продуктовий IT-бізнес не однорідний. Разом із рекордними наймами на ринку відбулися звільнення: Grammаrly – 230 фахівців, airSlate – 130, MacPaw – 120, RIA.com – 80, Reface – 60.