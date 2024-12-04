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«Скорочення були неминучими». Український Reface звільняє 35% команди. Що відбувається в компанії, яка створила застосунок на 250 млн завантажень

Анастасія Несенюк /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Анастасія Несенюк
Forbes

3 хв читання

Reface, скорочення Reface, звільнення Reface /Колаж Анна Наконечна

Reface став популярним як застосунок, що замінює обличчя на фото й GIF-анімаціях Фото Колаж Анна Наконечна

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Український стартап Reface скорочує співробітників, щоб вийти на прибутковість. Із моменту релізу однойменного застосунку в 2018-му компанія так і не випустила продукту зі співмірним успіхом. Що з бізнесом Reface?

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Стартап Reface, що розробив однойменний застосунок для заміни обличчя на фото за допомогою ШІ, 3 грудня оголосив про звільнення 60 фахівців, повідомила пресслужба компанії в LinkedIn. «Ми залишили позиції, які були критичними для втілення нашої стратегії», – йдеться у відповіді пресслужби.

Флагманський застосунок Reface має 250 млн завантажень, за даними на сайті компанії. У 2020-му серед його користувачів були Ілон Маск, Джастін Бібер, Брітні Спірс.

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