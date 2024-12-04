«Скорочення були неминучими». Український Reface звільняє 35% команди. Що відбувається в компанії, яка створила застосунок на 250 млн завантажень

Український стартап Reface скорочує співробітників, щоб вийти на прибутковість. Із моменту релізу однойменного застосунку в 2018-му компанія так і не випустила продукту зі співмірним успіхом. Що з бізнесом Reface?

Стартап Reface, що розробив однойменний застосунок для заміни обличчя на фото за допомогою ШІ, 3 грудня оголосив про звільнення 60 фахівців, повідомила пресслужба компанії в LinkedIn. «Ми залишили позиції, які були критичними для втілення нашої стратегії», – йдеться у відповіді пресслужби.

Флагманський застосунок Reface має 250 млн завантажень, за даними на сайті компанії. У 2020-му серед його користувачів були Ілон Маск, Джастін Бібер, Брітні Спірс.