Український стартап Limitless, заснований Романом Могильним, колишнім CEO Reface, залучив $4 млн інвестицій для розвитку своєї криптовалютної платформи прогнозів, подібної до американської Polymarket. Про це пише Scroll.Media 1 липня.

Деталі

Раунд підтримали Coinbase Ventures, 1confirmation, Maelstrom, Collider, Node Capital, Paper Ventures, Public Works та Punk DAO. Оцінка компанії не розкривається, але раніше, восени 2024 року, Limitless уже отримав $3 млн.

Платформа дозволяє користувачам робити ставки на різні події, укладаючи парі один з одним, що відрізняє її від класичних букмекерських сервісів. «Limitless дає змогу торгувати прогнозами, де ціна контракту відображає ймовірність події – наприклад, 72 центи відповідають 72% імовірності. У разі правильного прогнозу користувач отримує $1 за контракт», – пояснюють у компанії.

Користувачам рекомендують обирати ринки, в яких вони мають експертизу. Наразі платформа зосереджена на фінансових прогнозах, таких як курси криптовалют чи ціни на товари, але також пропонує контракти на спортивні та політичні події.

Паралельно із залученням інвестицій Limitless оновила свій застосунок і готується до майбутнього TGE (token generation event).

Контекст

У першому кварталі 2025 року глобальні венчурні інвестиції сягнули $126,3 млрд, що є найвищим показником за останні 11 кварталів, згідно зі звітом KPMG Venture Pulse. Основним фактором зростання стало фінансування штучного інтелекту, зокрема рекордні $40 млрд для OpenAI. Водночас кількість угод зменшилася до 7551 – найнижчого рівня за останні роки. Інвестори зберігають обережність щодо більшості секторів, окрім ШІ.

В Україні венчурне фінансування обмежене через воєнні ризики, але нестабільність створює нові можливості. «Українські стартапи здатні розробляти рішення для оборони, кібербезпеки, медицини та логістики. Для цього потрібні стратегія розвитку ШІ, державна підтримка та співпраця з міжнародними партнерами», – наголосив Ілля Сегеда, керівник напряму консультацій з M&A у KPMG в Україні.