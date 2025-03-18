Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Калькулятор калорій від Reface: як працює BitePal розрахунку калорій /колаж Олександра Карасьова
Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

Калькулятор калорій за $5. Новий застосунок стартапу Reface для ШІ-підрахунку калорій завантажили 400 000 разів за місяць. Навіщо компанії ця ніша

Альона Сідєльнікова
Forbes

3 хв читання

Новий застосунок стартапу Reface для ШІ-підрахунку калорій завантажили 400 000 разів за місяць. Навіщо компанії нова ніша Фото колаж Олександра Карасьова

Застосунок для підрахунку калорій BitePal – нова розробка українського стартапу Reface, що створив однойменний застосунок для заміни обличчя на фото. Компанія намагається повторити свій успіх, кажуть опитані Forbes Ukraine венчурні інвестори. Як монетизувати підрахунок калорій?

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні