Калькулятор калорій за $5. Новий застосунок стартапу Reface для ШІ-підрахунку калорій завантажили 400 000 разів за місяць. Навіщо компанії ця ніша

Застосунок для підрахунку калорій BitePal – нова розробка українського стартапу Reface, що створив однойменний застосунок для заміни обличчя на фото. Компанія намагається повторити свій успіх, кажуть опитані Forbes Ukraine венчурні інвестори. Як монетизувати підрахунок калорій?
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