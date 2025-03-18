Калькулятор калорій за $5. Новий застосунок стартапу Reface для ШІ-підрахунку калорій завантажили 400 000 разів за місяць. Навіщо компанії ця ніша

Застосунок для підрахунку калорій BitePal – нова розробка українського стартапу Reface, що створив однойменний застосунок для заміни обличчя на фото. Компанія намагається повторити свій успіх, кажуть опитані Forbes Ukraine венчурні інвестори. Як монетизувати підрахунок калорій?