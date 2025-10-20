Збитки нафтогазового бізнесу «ДТЕК» від ударів РФ по його видобувній інфраструктурі з початку війни склали 40 млн грн, цього року компанія недоотримає приблизно 100 млн куб. м газу. Про це повідомив 20 жовтня директор із розвідки та видобутку вуглеводнів «ДТЕК Нафтогаз» Дмитро Пономаренко під час форуму у Києві, пише «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

В цілому ситуація критична з огляду на руйнування об’єктів газонафтового видобутку, зазначив топменеджер.

У кулуарах форуму Пономаренко наголосив, що у таких умовах необхідно розвивати власний видобуток і стимулювати його розвиток. «На жаль, ми констатуємо той факт, що наша нафтогазова інфраструктура піддається нещадному знищенню, тому розвивати її треба, не тільки імпортом має жити Україна», – вважає він.

Що стосується «ДТЕК Нафтогаз», то за словами Пономаренка, одним з варіантів пошуку нових можливостей компанія обрала розвиток партнерства.

«Ми на сьогодні розширюємо нашу партнерську лінійку в Європі й США. На початку вторгнення для нас це не було органічно, але згодом ми почали розвивати свій сервісний бізнес як вікно можливостей. Це залучення саме нових технологій та ресурсів. І у нас це непогано відбувається. Як приклад, американська компанія Turbo Drill підписала партнерські відносини на технологію vertical scout і придбання нової сучасної 3D-сейсміки від компанії Strides», – сказав Пономаренко.

«ДТЕК Нафтогаз» – найбільша приватна газовидобувна компанія України, входить до структури енергетичного холдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Основна діяльність: розвідка, видобуток та підготовка природного газу і газового конденсату. Компанія контролює 55% акцій ПАТ «Нафтогазвидобування» – найбільшого приватного газовидобувника України. Частка «ДТЕК Нафтогаз» у загальному видобутку газу в країні перевищує 10%, а серед приватних компаній – понад 40%. Операції зосереджені в Полтавській, Харківській та Сумській областях на родовищах Семиренківське, Мачухське та Ковалівське. Виторг «ДТЕК Нафтогаз» за 2024 рік – 529 млн грн, чистий збиток – 116 млн грн, свідчать дані YouControl. Читати більше Згорнути

Контекст

Росія цілеспрямовано атакує енергетичну інфраструктуру України, намагаючись ускладнити проходження опалювального сезону. У ніч на 3 жовтня було здійснено наймасштабнішу атаку на газовидобувні об’єкти НАК «Нафтогаз України» від початку повномасштабного вторгнення.

У ніч на 16 жовтня Росія завдала комбінованого удару по газовидубутку «ДТЕК Нафтогаз». Робота обʼєктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена.

20 жовтня Росія завдала удару по збагачувальній фабриці ДТЕК у Дніпропетровській області.