Росія завдала удару по збагачувальній фабриці ДТЕК у Дніпропетровській області. Про це повідомила пресслужба компанії 20 жовтня.
Деталі
- Зранку ворог атакував об’єкт, наразі триває ліквідація наслідків. У компанії повідомили, що працівники не постраждали.
- У ДТЕК додають, що це вже шостий масштабний удар по вугільних підприємствах компанії за останні два місяці.
Контекст
Росія цілеспрямовано атакує енергетичну інфраструктуру України, намагаючись ускладнити проходження опалювального сезону. У ніч на 3 жовтня було здійснено наймасштабнішу атаку на газовидобувні об’єкти НАК «Нафтогаз України» від початку повномасштабного вторгнення.
Внаслідок обстрілів у Харківській та Полтавській областях було знищено близько 60% потужностей видобутку газу в Україні. У «Нафтогазі» зазначили, що ця атака стала найпотужнішим ударом по газовидобувній інфраструктурі країни з початку війни.
