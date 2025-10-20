Росія завдала удару по збагачувальній фабриці ДТЕК у Дніпропетровській області. Про це повідомила пресслужба компанії 20 жовтня.

Деталі

Зранку ворог атакував об’єкт, наразі триває ліквідація наслідків. У компанії повідомили, що працівники не постраждали.

У ДТЕК додають, що це вже шостий масштабний удар по вугільних підприємствах компанії за останні два місяці.

Контекст

Росія цілеспрямовано атакує енергетичну інфраструктуру України, намагаючись ускладнити проходження опалювального сезону. У ніч на 3 жовтня було здійснено наймасштабнішу атаку на газовидобувні об’єкти НАК «Нафтогаз України» від початку повномасштабного вторгнення.

Внаслідок обстрілів у Харківській та Полтавській областях було знищено близько 60% потужностей видобутку газу в Україні. У «Нафтогазі» зазначили, що ця атака стала найпотужнішим ударом по газовидобувній інфраструктурі країни з початку війни.