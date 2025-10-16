У ніч на 16 жовтня Росія завдала комбінованого удару по газовидубутку «ДТЕК Нафтогаз». Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Деталі

Вночі ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру «ДТЕК Нафтогаз» дронами і ракетами.

«Внаслідок атаки робота обʼєктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена», – йдеться у повідомленні.

«ДТЕК Нафтогаз» – найбільша приватна газовидобувна компанія України, входить до структури енергетичного холдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Основна діяльність: розвідка, видобуток та підготовка природного газу і газового конденсату. Компанія контролює 55% акцій ПАТ «Нафтогазвидобування» – найбільшого приватного газовидобувника України. Частка ДТЕК Нафтогаз у загальному видобутку газу в країні перевищує 10%, а серед приватних компаній – понад 40%. Операції зосереджені в Полтавській, Харківській та Сумській областях на родовищах Семиренківське, Мачухське та Ковалівське. Виторг «ДТЕК Нафтогаз» за 2024 рік – 529 млн грн, чистий збиток – 116 млн грн, свідчать дані YouControl.

Контекст

Росія систематично атакує енергетичну інфраструктуру України, прагнучи ускладнити проходження опалювального сезону.

У ніч на 3 жовтня Росія здійснила наймасштабнішу атаку на газовидобувні активи НАК «Нафтогаз України» від початку повномасштабного вторгнення. У наслідок обстрілу Харківської та Полтавської областей Росія зруйнувала близько 60% потужностей видобутку газу в Україні. У «Нафтогазі» цю атаку назвали найбільш масштабною на газовидобувну інфраструктуру країни від початку повномасштабної війни.

Міністр енергетики Світлана Гринчук зазначила, що Україні доведеться збільшити імпорт газу приблизно на 30% порівняно з попередніми планами через значні пошкодження газовидобувної інфраструктури. Точний обсяг необхідного газу залежатиме від темпів відновлення пошкоджених об’єктів і можливих нових авіаударів.