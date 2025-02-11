ДТЕК услід за «Нафтогазом» заявила про ракетний удар по газових обʼєктах на Полтавщині

Росія 11 лютого атакувала газові обʼєкти компанії ДТЕК у Полтавській області, повідомила пресслужба компанії. До цього про удар заявила група «Нафтогаз».

Деталі

Сьогодні (11 лютого) під час ранкової ракетної атаки було влучання в обʼєкт газовидобутку ДТЕК на Полтавщині. Обʼєкт не працює, проводиться оцінка руйнувань і пошкоджень, повідомила ДТЕК.

Група «Нафтогаз» заявила про атаку на свої обʼєкти газовидобутку. В компанії заявили, що завдані руйнування вплинули на функціонування окремих обʼєктів газовидобувної галузі.

Контекст

У ніч на 11 лютого Росія здійснила атаку на газову інфраструктуру України, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Оновлено. Росія здійснила комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах газодобувної промисловості на Полтавщині – загалом до 19-ти ракет, за даними Повітряних сил ЗСУ.

ДТЕК Нафтогаз – найбільша в Україні приватна газовидобувна компанія. До складу компанії входять підприємства «Нафтогазвидобування» і «Нафтогазрозробка», які ведуть розвідку та видобування вуглеводнів у Полтавській і Харківській областях.

Зокрема, «Нафтогазвидобування» веде розвідку та видобуток природного газу й газового конденсату на Семиренківському і Мачухському родовищах у Полтавській області. Доведені запаси природного газу цих родовищ становлять понад 30 млрд куб. м.