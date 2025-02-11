Обстріл енергосистеми. Росія атакувала газову інфраструктуру України, «Укренерго» застосувало аварійні відключення світла

У ніч на 11 лютого Росія здійснила атаку на газову інфраструктуру й продовжує атакувати енергетику, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. «Укренерго» повідомило аварійні відключення у зв’язку з масованою ракетною атакою.