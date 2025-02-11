Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Обстріл енергосистеми. Росія атакувала газову інфраструктуру України, «Укренерго» застосувало аварійні відключення світла

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

У ніч на 11 лютого Росія здійснила атаку на газову інфраструктуру й продовжує атакувати енергетику, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. «Укренерго» повідомило аварійні відключення у зв’язку з масованою ракетною атакою.

Ключові факти

  • «Відбувається чергова атака на енергосистему України. Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом», – написав він.
  • За його словами, з метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передачі НЕК «Укренерго» терміново застосовує заходи екстренних обмежень електроенергії.
  • Міністр додав, що щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись наслідки.
  • «Укренерго» повідомило, що заходи обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі.

Новина оновлюється…

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні