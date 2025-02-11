Обстріл енергосистеми. Росія атакувала газову інфраструктуру України, «Укренерго» застосувало аварійні відключення світла

У ніч на 11 лютого Росія здійснила атаку на газову інфраструктуру й продовжує атакувати енергетику, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. «Укренерго» повідомило аварійні відключення у зв’язку з масованою ракетною атакою.
Ключові факти
- «Відбувається чергова атака на енергосистему України. Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом», – написав він.
- За його словами, з метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передачі НЕК «Укренерго» терміново застосовує заходи екстренних обмежень електроенергії.
- Міністр додав, що щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись наслідки.
- «Укренерго» повідомило, що заходи обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі.
Новина оновлюється…
Матеріали по темі
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.