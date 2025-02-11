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ДТЭК вслед за «Нафтогазом» заявила о ракетном ударе по газовым объектам в Полтавской области

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Россия 11 февраля атаковала газовые объекты компании ДТЭК в Полтавской области, сообщила пресс-служба компании. До этого об ударе заявила группа «Нафтогаз».

Подробности

  • Сегодня (11 февраля) во время утренней ракетной атаки было попадание в объект газодобычи ДТЭК в Полтавской области. Объект не работает, проводится оценка разрушений и повреждений, сообщила ДТЭК.
  • Группа «Нафтогаз» заявила об атаке на свои объекты газодобычи. В компании заявили, что нанесенные разрушения повлияли на функционирование отдельных объектов газодобывающей отрасли.

Контекст

В ночь на 11 февраля Россия совершила атаку на газовую инфраструктуру Украины, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Обновлено. Россия осуществила комбинированный удар ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам газодобывающей промышленности в Полтавской области – всего до 19 ракет, по данным Воздушных сил ВСУ.

ДТЭК «Нафтогаз» – самая крупная в Украине частная газодобывающая компания. В состав компании входят предприятия «Нефтегаздобыча» и «Нефтегазразработка», ведущие разведку и добычу углеводородов в Полтавской и Харьковской областях.

В частности, «Нефтегаздобыча» ведет разведку и добычу природного газа и газового конденсата на Семиренковском и Мачухском месторождениях в Полтавской области. Доказанные запасы природного газа этих месторождений составляют более 30 млрд. куб. м.

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