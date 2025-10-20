Експрезидент Польщі Анджей Дуда, який залишив посаду у серпні 2025 року, став членом наглядової ради фінтех-компанії ZEN.com. Про це 53-річний політик зазначив в інтерв’ю виданню Puls Biznesu . Він додав, що не планує покладатися лише на президентську пенсію, яка становить 12 000 злотих нетто (приблизно $3300).

Деталі

«У 53 роки я ще не готовий думати про пенсію», – заявив Дуда, пояснюючи своє рішення шукати нові можливості для професійного розвитку. Він також зауважив, що зарплати польських політиків виглядають «сміховинними» порівняно з доходами керівників компаній.

Дуда наголосив, що його досвід державної служби допоможе сприяти розвитку технологій та інновацій, які позитивно впливають на економіку. У ZEN.com він виконуватиме наглядові функції, зокрема стежитиме за дотриманням регуляторних вимог і підтримуватиме міжнародну експансію компанії.

Контекст

ZEN.com, заснована у 2018 році в Ряшеві підприємцем Давидом Рожеком, позиціонує себе як «Zero Effort Non-bank», – платформу для швидких онлайн-платежів і мультивалютних операцій. Компанія, зареєстрована в Литві (UAB ZEN.COM), має ліцензію електронних грошей від Банку Литви та співпрацює з Aion Bank і Mastercard. ZEN.com працює в 30+ країнах Європи, надаючи користувачам мультивалютні IBAN-рахунки, дебетові картки, міжнародні перекази та програму кешбеку.

У 2023 році ZEN.com уклала партнерство з українським ПриватБанком для виходу на ринок України, а у 2024 році досягла виторгу в €93,8 млн і прибутку до оподаткування €28,4 млн, демонструючи зростання продажів на 127% порівняно з попереднім роком.