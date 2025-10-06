Підписка від 49 грн
«Гроші в цьому кейсі не основне». Американські інвестори оцінили фінтех-компанію Гороховського в $1 млрд. Forbes дізнався деталі угоди й можливу суму інвестицій

Творці monobank залучили до $20 млн від американських інвесторів з оцінкою в $1 млрд

IT-холдинг Fintech-IT Group Олега Гороховського й Михайла Рогальського залучив інвестиції від Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF)

Холдинг Fintech-IT Group, до якого входить розробник monobank та Expirenza, залучив інвестиції від американського фонду Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) і низки інвесторів. Угода підняла оцінку компанії до понад $1 млрд. Розбір Forbes Ukraine: яка структура угоди й чому Гороховський із Рогальським обрали фонд, що переважно вкладає гроші уряду США у малі й середні компанії

IT-холдинг Fintech-IT Group Олега Гороховського й Михайла Рогальського залучив інвестиції від UMAEF. У результаті оцінка компанії зросла до понад $1 млрд, зазначається у пресрелізі компанії, опублікованому зранку 6 жовтня. «Ми йшли до цього вісім років», – написав Гороховський у своєму Telegram-каналі. 

Fintech-IT Group – холдингова компанія (юрособи немає), під брендом якої об’єднані FintechBand, «Кілобайт1024», «Шейк-ту-Пей», «Ей Сі Ді Сі Процессінг» та інші. Найбільший виторг у 2024-му отримав FintechBand – 3,7 млрд грн, це близько 90% від виторгу всіх компаній, що увійшли у Fintech-IT Group згідно з YouControl.

