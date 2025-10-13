Міністерство юстиції розширило перелік територій, де громадяни та бізнес можуть отримувати реєстраційні послуги незалежно від місцезнаходження об’єкта чи юридичної особи. Відтепер це стосується й Чернігівської області, йдеться у повідомленні Мінʼюсту.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- 13 жовтня набрав чинності наказ Мінʼюсту № 2578/5 від 23 вересня 2025 року, яким розширено принцип екстериторіальності на територію Чернігівської області.
- Це означає, що фізичні та юридичні особи з Чернігівщини можуть звертатися за державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, обтяжень, а також реєстрацією юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань до будь-якого державного реєстратора або нотаріуса в будь-якому регіоні України.
Контекст
Принцип екстериторіальності передбачає надання державних послуг незалежно від місцезнаходження об’єктів нерухомості, майбутніх будівель або юридичних осіб. Це особливо важливо в умовах воєнного стану, оскільки дає змогу громадянам і бізнесу отримувати послуги у безпечніших регіонах.
Раніше екстериторіальність діяла для об’єктів у Криму, Донецькій, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях та м. Севастополь.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.