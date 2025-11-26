Європейські країни працюють над запасним фінансовим механізмом для України, якщо не вдасться вчасно домовитися про використання заморожених російських активів для репараційного кредиту на €140 млрд. На тлі дефіциту коштів у Києва та інтенсивних мирних переговорів питання набуває терміновості, пише Politico .

Деталі

У Брюсселі зростає імпульс для ухвалення рішення: очікується, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у найближчі дні доручить підготувати проєкт юридичного тексту про позику.

Водночас у Брюсселі працюють над планом B. Одним із варіантів, який набирає підтримку, є «перехідний» кредит (бридж-кредит), що фінансується за рахунок запозичень ЄС, розповіли чотири європейські чиновники.

Він має підтримати Україну на початку 2026 року, якщо не вдасться узгодити репараційний кредит до Саміту лідерів ЄС 18 грудня, на якому вони могли б його схвалити.

Таким чином, у ЄС зʼявиться більше часу для ретельної підготовки умов репараційного кредиту, які влаштували б Бельгію і забезпечили довгострокове вирішення проблеми, зазначають співрозмовники видання.

Втім, є і перепони: ухвалення рішення про бридж-кредит вимагатиме одностайної підтримки всіх 27 країн ЄС, а Угорщина традиційно виступає проти нових механізмів фінансування України. Деякі чиновники вважають, що подання цього фінансування як частини відбудови, а не військових потреб, може знизити спротив.

Контекст

ЄС досі не узгодив пропозицію використати заморожені російські резерви для надання Україні €140 млрд у форматі репараційного кредиту. На останньому саміті лідери країн блоку сподівалися ухвалити відповідне рішення, але план заблокував прем’єр Бельгії Барт де Вевер, на території якої зберігається більшість активів. Він висловлює занепокоєння юридичними ризиками та потенційною відповіддю з боку Москви.

На зустрічі послів ЄС у Брюсселі країни – серед них Франція, Німеччина, Нідерланди, Литва та Люксембург – закликали Єврокомісію пришвидшити напрацювання фінансових рішень для України. Єврокомісар Валдіс Домбровскіс раніше попереджав, що подальші затримки суттєво ускладнять ситуацію.

Ситуація термінова: Україна може зіткнутися з нестачею коштів уже на початку наступного року. Емманюель Макрон заявив, що ЄС найближчими днями фіналізує рішення, яке «гарантуватиме фінансування» України.