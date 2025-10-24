Бельгія заблокувала виділення Україні «репараційного кредиту» на €140 млрд, який мав фінансуватися за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Лідери ЄС відклали рішення до грудня, що унеможливило плани українського уряду отримати кошти на початку 2026 року. Про це пише Financial Times .

Деталі

Лідери 26 країн ЄС (Угорщина утрималася) доручили Європейській комісії терміново розробити варіанти фінансової підтримки України на основі оцінки її потреб, але не підтримали ідею кредиту, забезпеченого замороженими активами РФ.

На саміті в Брюсселі пропозиція використати прибутки від російських активів (близько €190 млрд), що переважно зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear, зустріла спротив Бельгії. Країна побоюється юридичних позовів та фінансових контрзаходів з боку Росії.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта заявив, що ЄС ухвалив політичне рішення про повну фінансову підтримку України на 2026–2027 роки, але «технічні питання» ще потребують доопрацювання. Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер наголосив на необхідності чіткої правової основи та гарантій від інших країн щодо повернення коштів у разі потреби, зазначивши, що «правова основа – це не розкіш».

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що кредит залишається ключовим інструментом підтримки України, попри нинішні труднощі. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, підтримуючи кредит, визнав, що Бельгія порушила «серйозні питання», які потребують вирішення.

Відсутність рішення загрожує фінансуванню оборонних та бюджетних потреб України, заявив президент Володимир Зеленський, що був присутній на саміті. Він наголосив на критичній важливості отримання коштів на початку 2026 року, висловивши сумніви щодо можливості цього. Лідери ЄС планують повернутися до питання на саміті 18 грудня.

Контекст

Оціночна вартість заморожених суверенних активів Росії в ЄС становить близько €211 млрд. Загалом країни ЄС, G7 та Австралія заморозили приблизно €260 млрд у вигляді готівки та цінних паперів.

У жовтні 2024 року Рада ЄС схвалила надання Україні кредиту до €35 млрд. Цей кредит є частиною плану G7 щодо виділення Україні $50 млрд (€45 млрд), який фінансується за рахунок доходів від заморожених російських активів. Незабаром країни G7 затвердили кредит на $50 млрд для України, з яких $20 млрд надає США.

29 серпня Єврокомісія розпочала розробку механізму використання близько €200 млрд заморожених активів РФ. Зокрема, розглядається створення спеціального цільового холдингу за участі країн G7. Очікується, що до кінця 2025 року ЄС виплатить Україні €18 млрд, що стимулює пошук нових підходів до використання заморожених російських активів.