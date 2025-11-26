Европейские страны работают над запасным финансовым механизмом для Украины, если не удастся вовремя договориться об использовании замороженных российских активов для репарационного кредита на €140 млрд. На фоне дефицита средств у Киева и интенсивных мирных переговоров вопрос становится срочным, пишет Politico .

Подробности

В Брюсселе растет импульс для принятия решения: ожидается, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ближайшие дни поручит подготовить проект юридического текста о ссуде.

В то же время в Брюсселе работают над планом B. Одним из вариантов, набирающих поддержку, является «переходный» кредит (бридж-кредит), финансируемый за счет заимствований ЕС, рассказали четыре европейских чиновника.

Он должен поддержать Украину в начале 2026 года, если не удастся согласовать репарационный кредит до Саммита лидеров ЕС 18 декабря, на котором они могли бы его одобрить.

Таким образом, у ЕС появится больше времени для тщательной подготовки условий репарационного кредита, которые устроили бы Бельгию и обеспечили долгосрочное решение проблемы, отмечают собеседники издания.

Впрочем, есть и преграды: принятие решения о бридж-кредите потребует единодушной поддержки всех 27 стран ЕС, а Венгрия традиционно выступает против новых механизмов финансирования Украины. Некоторые чиновники считают, что представление этого финансирования как части восстановления, а не военных нужд может снизить сопротивление.

Контекст

ЕС еще не согласовал предложение использовать замороженные российские резервы для предоставления Украине €140 млрд в формате репарационного кредита. На последнем саммите лидеры стран блока надеялись принять соответствующее решение, но план заблокировал премьер Бельгии Барт де Вевер, на территории которой хранится большинство активов. Он выражает обеспокоенность юридическими рисками и возможным ответом со стороны Москвы.

На встрече послов ЕС в Брюсселе страны – в том числе Франция, Германия, Нидерланды, Литва и Люксембург – призвали Еврокомиссию ускорить наработку финансовых решений для Украины. Еврокомиссар Валдис Домбровскис ранее предупреждал, что дальнейшие задержки существенно усложнят ситуацию.

Ситуация срочная: Украина может столкнуться с нехваткой средств уже в начале следующего года. Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС в ближайшие дни финализует решение, которое будет «гарантировать финансирование» Украины.