Лідери ЄС на саміті 1 жовтня в Копенгагені не досягли згоди щодо надання Україні кредиту на €140 млрд за рахунок заморожених російських активів. Бельгія не зняла своє вето, а Франція та Люксембург висловили занепокоєння щодо правових ризиків. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

Деталі

Єврокомісія запропонувала використати заморожені російські активи, що зберігаються в бельгійській фінансовій установі Euroclear, для надання Україні кредиту. За планом, якщо Росія не виплатить репарації Україні після війни, вона втратить права на ці активи.

Під час короткого обговорення лідери ЄС підтримали ідею в загальному, але зазначили, що Єврокомісія має детально опрацювати правові та фінансові аспекти, повідомили FT три джерела, ознайомлені з перебігом зустрічі.

Це гальмує процес, і малоймовірно, що Єврокомісія представить офіційну юридичну пропозицію на наступному саміті в Брюсселі через три тижні, враховуючи обсяг необхідної технічної роботи.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер вимагає від ЄС «взаємного розподілу» ризиків, пов’язаних із розміщенням активів у Euroclear, та додаткових правових гарантій на випадок позовів із боку Москви. Де Вевер виступив проти пропозиції кредиту на закритому засіданні, але уникав коментарів для преси.

Контекст

Загальна вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить близько €211 млрд. У цілому країнами G7 та Австралією заморожено приблизно €260 млрд у цінних паперах і грошових коштах.

У жовтні 2024 року Рада ЄС остаточно схвалила надання Україні кредиту до €35 млрд. Ці кошти є частиною ініціативи G7 щодо виділення Україні $50 млрд (€45 млрд) кредиту, який погашатиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Через кілька днів після рішення Ради ЄС країни G7 погодили надання Україні кредиту на $50 млрд, використовуючи прибутки від заморожених активів РФ. Внесок США становить $20 млрд.

29 серпня Єврокомісія розпочала розробку механізму для переведення близько €200 млрд заморожених російських активів у «спеціальний цільовий холдинг» за підтримки країн G7. Очікується, що €18 млрд від ЄС будуть повністю виплачені Україні до кінця року, що спонукає до пошуку нових рішень щодо використання заморожених активів Росії.