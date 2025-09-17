Берлін змінив свою обережну позицію та став одним із головних прихильників розширеного використання заморожених російських активів для фінансування оборони України. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з переговорами між країнами G7 та Євросоюзом.

Деталі

Берлін традиційно дотримувався обережної позиції через фінансову стабільність ЄС та питання державного імунітету, однак зараз Німеччина стала активним прихильником використання прибутків із заморожених активів.

Зміна курсу частково пояснюється занепокоєнням, що в разі зменшення підтримки з боку США за президента Трампа тягар допомоги Україні ляже переважно на найбільшу економіку Європи. Це, своєю чергою, може ще більше посилити позиції ультраправих у Німеччині, зазначило агентство.

Йдеться не про конфіскацію, а про максимізацію прибутку від активів. Це варіант, який підтримують більшість європейських країн, попри тиск із боку США та країн Східної Європи, що закликають до повної конфіскації.

Фінансові міністри ЄС планують обговорити це питання цього тижня на зустрічі в Копенгагені. Остаточне рішення щодо нового підходу до використання заморожених російських активів може бути ухвалено на саміті лідерів ЄС 23–24 жовтня.

Контекст

Понад $300 млрд активів російського Центробанку залишаються заблокованими після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, більшість із них – в Європі. ЄС, G7 та Австралія раніше вже погодилися направляти дохід (відсотки) від цих активів на підтримку України, однак тепер розглядаються нові механізми для збільшення обсягів фінансування.

У жовтні 2024 року Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні кредиту до €35 млрд. Цей кредит є частиною ініціативи G7 щодо виділення Україні $50 млрд (€45 млрд), який погашатиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Невдовзі після цього країни G7 погодили надання Україні кредиту на $50 млрд, де внесок США становить $20 млрд. Кошти спрямовуватимуть через різні канали на підтримку українського бюджету, військову допомогу та відновлення інфраструктури. За даними Reuters, Україна отримає ці кошти до кінця 2027 року. 4 вересня уряд Великої Британії виділив £1 млрд із доходів від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України.

У липні 2025 року канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що можливостей для мирного врегулювання війни в Україні більше немає.